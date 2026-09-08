Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 175 повітряних цілей

Військовий ППО. Фото: АрміяInform

У ніч на 8 вересня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 166 ударними безпілотниками. Основними напрямками удару стали Київщина та Одещина. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 175 повітряних цілей, однак зафіксовані влучання на 29 локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили.

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Чим Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил Збройних сил України, російська атака розпочалася о 18:00 7 вересня. Для удару противник застосував:

протикорабельні ракети "Онікс" із Брянської та Курської областей Росії та тимчасово окупованого Криму;

балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23 із Брянської та Воронезької областей;

32 крилаті ракети Х-101 повітряного базування;

166 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори "Пародія".

Більша частина ударних безпілотників була реактивною. Основними напрямками удару стали Київська та Одеська області.

Скільки цілей збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 175 цілей, зокрема:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23/С-400/"Онікс";

31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К";

142 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 29 локаціях. Ще на дев'яти локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Атака РФ ще тривала

Станом на 08:30 у повітряному просторі України залишалося близько десяти російських безпілотників. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що моніторинговий проєкт monitorwar оприлюднив карту маршрутів російських ракет і безпілотників під час атаки 8 вересня. За даними аналітиків, частина дронів рухалася на Київ через Чернігівщину, а інша група — з тимчасово окупованої Донеччини через Дніпропетровську, Полтавську та Черкаську області.

Також Новини.LIVE писали про наслідки нічної атаки РФ на Київ. У столиці зафіксували руйнування та пожежі щонайменше у п'яти районах, попередньо загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Пошкоджень зазнали житлові й нежитлові будівлі, складські приміщення, гаражі та автомобілі.