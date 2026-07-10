Россия атаковала Украину 137 дронами: ПВО уничтожила 114 вражеских БПЛА

Работа ПВО. Фото: Гвара Медиа

В ночь на 10 июля российские войска запустили по Украине 137 ударных беспилотников различных типов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила или сбила 114 вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Украину дронами различных типов

По данным Воздушных сил, атака началась вечером 9 июля около 18:00. Российские войска применили ударные БПЛА типа Shahed, в частности реактивные, а также дроны "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с территории России — из направлений Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила и подавила 114 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА в 16 местах, а также падение обломков сбитых дронов ещё в четырех локациях. Воздушная атака продолжалась, в небе оставались вражеские беспилотники.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский отметил: Украина определила три основных приоритета для укрепления противовоздушной обороны. Среди них — получение разрешения на производство систем Patriot, обеспечение этих комплексов необходимыми ракетами и увеличение поддержки со стороны европейских партнеров. В то же время Киев вместе с союзниками работает над разработкой собственной антибаллистической системы.

Новини.LIVE писали, что на фоне активизации российских массированных атак ракетами и беспилотниками США могут разрешить Украине самостоятельно производить системы Patriot. Президент США Дональд Трамп заявил, что такая возможность в настоящее время рассматривается.