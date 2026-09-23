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Главная Новости дня НКЭК: В Украине возможны перебои со связью после российских атак

НКЭК: В Украине возможны перебои со связью после российских атак

Ua ru
23 сентября 2026 23:52
НКЭК предупредила о перебоях со связью в Украине после атак со стороны РФ
Спасатели работают на месте теракта в Киеве 23 сентября. Фото: Новини.LIVE

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, 23 сентября предупредила потребителей о возможных проблемах с работой телекоммуникационных сетей в Украине. Причиной стали повреждения инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом сообщает НКЭК, передает Новини.LIVE.

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Что происходит с телекоммуникационными сетями

Из-за повреждений инфраструктуры у пользователей могут возникать временные проблемы с доступом к услугам связи. Речь идет, в частности, о перебоях в работе сетей.

Восстановление поврежденной инфраструктуры

Специалисты работают над восстановлением объектов телекоммуникационной инфраструктуры и стабилизацией работы сетей.

В НКЭК также обратились к потребителям с просьбой учитывать сложившуюся ситуацию при пользовании услугами связи.

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"Просим с пониманием отнестись к возможным перебоям", — отметили в НКЭК.

Проблемы со связью в Киеве после атаки

Ранее, 23 сентября, в отдельных районах Киева уже фиксировались проблемы с интернетом после российской атаки. Провайдеры "Паутина" и UTELS сообщали о повреждениях сетей, связанных с поражением дата-центров.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что у FEX.NET также был технический сбой, из-за которого часть функционала сервиса была недоступна. Команда сервиса отметила, что полноценная работа зависит от возобновления энергоснабжения коммутационных узлов. В компании подчеркнули, что сохраненные данные пользователей находятся в полной безопасности.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен урегулировать вопрос восстановления поврежденных электронных коммуникационных сетей на территориях боевых действий и деоккупированных населенных пунктов. Документ предлагает установить для операторов связи обязанность восстанавливать предоставление услуг до минимального уровня доступности. А также определяет полномочия государства в отношении контроля, координации и компенсации расходов.

интернет связь инфраструктура война в Украине атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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