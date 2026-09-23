НКЕК попередила про перебої зі зв’язком в Україні після атак РФ

Рятувальники працюють на місці атаки в Києві 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, 23 вересня попередила споживачів про можливі проблеми з роботою телекомунікаційних мереж в Україні. Причиною стали пошкодження інфраструктури через постійні російські атаки.

Про це повідомляє НКЕК, передає Новини.LIVE.

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Що відбувається з телекомунікаційними мережами

Через пошкодження інфраструктури у користувачів можуть виникати тимчасові проблеми з доступом до послуг зв’язку. Йдеться, зокрема, про перебої в роботі мереж.

Відновлення пошкодженої інфраструктури

Фахівці працюють над відновленням об’єктів телекомунікаційної інфраструктури та стабілізацією роботи мереж.

У НКЕК також звернулися до споживачів із проханням враховувати ситуацію під час користування послугами зв’язку.

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"Просимо з розумінням поставитися до можливих перебоїв", — зазначили у НКЕК.

Проблеми зі зв’язком у Києві після атаки

Раніше 23 вересня в окремих районах Києва вже фіксували проблеми з інтернетом після російської атаки. Провайдери "Павутина" та UTELS повідомляли про пошкодження мереж, пов’язані з ураженням дата-центрів.

Нагадаємо Новини.LIVE повідомляли, що у FEX.NET також був технічний збій, через який частина функціоналу сервісу була недоступна. Команда сервісу зазначила, що повноцінна робота залежить від відновлення енергопостачання комутаційних вузлів. У компанії наголосили, що збережені дані користувачів перебувають у повній безпеці.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати відновлення пошкоджених електронних комунікаційних мереж на територіях бойових дій та деокупованих населених пунктів. Документ пропонує встановити для операторів зв'язку обов'язок відновлювати надання послуг до мінімального рівня доступності. А також визначає повноваження держави щодо контролю, координації та компенсації витрат.