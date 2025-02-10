Контракт для молодежи — Зеленский раскрыл детали о бонусах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Украине планируют в ближайшее время ввести специальные контракты для молодежи 18-24 лет, которая желает присоединиться к ВСУ. Такой контракт будет давать ряд привилегий.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНІАН в понедельник, 10 февраля.

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Как отметил Владимир Зеленский, молодежь, которая подпишет контракт с ВСУ, будет иметь возможность взять ипотеку под ноль процентов. Кроме того, экспериментальный контракт предусматривает ряд других поощрений.

"Контракт на год. Завтра-послезавтра, в ближайшие 2-3 дня все детали уже будут официальными. Некоторые моменты — это то, что за год службы человек сможет заработать, в частности, один миллион гривен. Кроме того, после года на войне военные смогут без экзаменов выбрать вуз и учиться", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава государства заявлял, что над контрактным вариантом для молодежи 18-24 лет работали опытные военные вместе с Министерством обороны. Зеленский отметил, что он добровольный и речь о мобилизации не идет.

Народный депутат Александр Федиенко заявлял, что молодежь, которая присоединится к армии по специальному контракту, сможет уволиться уже через год. Однако, по словам нардепа, здесь есть важный нюанс.