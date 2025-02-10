Контракт для молоді — Зеленський розкрив деталі про бонуси

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

В Україні планують найближчим часом запровадити спеціальні контракти для молоді 18-24 років, яка бажає долучитись до ЗСУ. Такий контракт даватиме низку привілей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН у понеділок, 10 лютого.

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Як зазначив Володимир Зеленський, молодь, яка підпише контракт із ЗСУ, матиме можливість взяти іпотеку під нуль відсотків. Крім того, експериментальний контракт передбачає низку інших заохочень.

"Контракт на рік. Завтра-післязавтра, у найближчі 2-3 дні всі деталі вже будуть офіційними. Деякі моменти — це те, що за рік служби людина зможе заробити, зокрема один мільйон гривень. Крім того, після року на війні військові зможуть без іспитів обрати виш і навчатися", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави заявляв, що над контрактним варіантом для молоді 18-24 років працювали досвідчені військові разом із Міністерством оборони. Зеленський наголосив, що він добровільний та про мобілізацію не йдеться.

Народний депутат Олександр Федієнко заявляв, що молодь, яка долучиться до армії за спеціальним контрактом, зможе звільнитися вже через рік. Однак, за словами нардепа, тут є важливий нюанс.