В Нью-Йорке прошла акция в поддержку украинских детей

Нью-Йорк услышал украинских детей, пострадавших от войны
В минувшую субботу центральная площадь Нью-Йорка Таймс-Сквер стала местом, где мир услышал голоса украинских детей, пострадавших от войны. Там была представлена инсталляция, состоявшая из трех больших черных досок, украшенных меловыми рисунками детей.
Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили организаторы проекта Rebirth.ukraine.
Что известно об акции
Среди рисунков были изображения дома, который вот-вот разрушит ракета, погибших родителей и рождественских носков с листьями. Эти письма содержали цитаты из книги "Глазами детей: Цитаты с детства, прерванного войной в Украине, проиллюстрированные художниками", изданной в США этой осенью.
Прохожие из разных стран мира брали письма с носков, зачитывали их вслух и выражали слова поддержки. Многие не могли сдержать слез, некоторые спрашивали, как можно помочь украинским детям. Этот контраст между атмосферой Рождества, ассоциируемой с добром и надеждой, и жестокой реальностью войны взволновал многих.
Украинские дети также приняли участие в перформансе, рисуя флаги, танки и свои семьи. Мероприятие стало мощным напоминанием о страданиях украинских детей из-за войны и инструментом донесения этого до международной аудитории.
Основатель проекта "Rebirth.ukraine" Ганка Смирнова отметила:
"Мы использовали детские рисунки и цитаты, чтобы напомнить миру об устойчивости Украины и украинских детей, которые являются ее будущим. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их от войны".
Особой гостьей мероприятия стала 10-летняя Тоня Волк, чья цитата вдохновила создание книги.
Инсталляцию и перформанс посвятили восьми миллионам украинских детей, пострадавших от российского вторжения. Мероприятие было вдохновлено книгой "Глазами детей", содержащей цитаты и рисунки детей, живущих в условиях войны.
Ранее мы писали, что Украина активно поддерживает защитников и членов семей. В частности, супруги УБД могут рассчитывать на определенные социальные гарантии и скидки, предоставляемые государством.
Также мы говорили, что для военнослужащих в Украине действуют особые условия уплаты алиментов. В 2024 году определено, как рассчитывается сумма таких выплат и удерживаются ли они с боевых надбавок.
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