В Нью-Йорке прошла акция в поддержку украинских детей

Люди во время акции в Нью-Йорке. Фото: Rebirth.ukraine

В минувшую субботу центральная площадь Нью-Йорка Таймс-Сквер стала местом, где мир услышал голоса украинских детей, пострадавших от войны. Там была представлена инсталляция, состоявшая из трех больших черных досок, украшенных меловыми рисунками детей.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили организаторы проекта Rebirth.ukraine.

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Люди во время акции в Нью-Йорке. Фото: Rebirth.ukraine

Что известно об акции

Среди рисунков были изображения дома, который вот-вот разрушит ракета, погибших родителей и рождественских носков с листьями. Эти письма содержали цитаты из книги "Глазами детей: Цитаты с детства, прерванного войной в Украине, проиллюстрированные художниками", изданной в США этой осенью.

Прохожие из разных стран мира брали письма с носков, зачитывали их вслух и выражали слова поддержки. Многие не могли сдержать слез, некоторые спрашивали, как можно помочь украинским детям. Этот контраст между атмосферой Рождества, ассоциируемой с добром и надеждой, и жестокой реальностью войны взволновал многих.

Люди во время акции в Нью-Йорке. Фото: Rebirth.ukraine

Украинские дети также приняли участие в перформансе, рисуя флаги, танки и свои семьи. Мероприятие стало мощным напоминанием о страданиях украинских детей из-за войны и инструментом донесения этого до международной аудитории.

Основатель проекта "Rebirth.ukraine" Ганка Смирнова отметила:

"Мы использовали детские рисунки и цитаты, чтобы напомнить миру об устойчивости Украины и украинских детей, которые являются ее будущим. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их от войны".

Особой гостьей мероприятия стала 10-летняя Тоня Волк, чья цитата вдохновила создание книги.

Инсталляцию и перформанс посвятили восьми миллионам украинских детей, пострадавших от российского вторжения. Мероприятие было вдохновлено книгой "Глазами детей", содержащей цитаты и рисунки детей, живущих в условиях войны.

Люди во время акции в Нью-Йорке. Фото: Rebirth.ukraine

Ранее мы писали, что Украина активно поддерживает защитников и членов семей. В частности, супруги УБД могут рассчитывать на определенные социальные гарантии и скидки, предоставляемые государством.

Также мы говорили, что для военнослужащих в Украине действуют особые условия уплаты алиментов. В 2024 году определено, как рассчитывается сумма таких выплат и удерживаются ли они с боевых надбавок.