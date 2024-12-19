У Нью-Йорку пройшла акція на підтримку українських дітей

Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

Минулої суботи центральна площа Нью-Йорка Таймс-Сквер стала місцем, де світ почув голоси українських дітей, які постраждали від війни. Там була представлена інсталяція, що складалася з трьох великих чорних дощок, прикрашених крейдовими малюнками дітей.

Про це у четвер, 19 грудня, повідомили організатори проєкту "Rebirth.ukraine".

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Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

Що відомо про акцію

Серед малюнків були зображення будинку, який ось-ось зруйнує ракета, загиблих батьків та різдвяних шкарпеток із листами. Ці листи містили цитати з книги "Очима дітей: Цитати з дитинства, перерваного війною в Україні, проілюстровані художниками", яку видали в США цієї осені.

Перехожі з різних країн світу брали листи зі шкарпеток, зачитували їх уголос і висловлювали слова підтримки. Багато хто не міг стримати сліз, дехто питав, як можна допомогти українським дітям. Цей контраст між атмосферою Різдва, що асоціюється з добром і надією, і жорстокою реальністю війни зворушив багатьох.

Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

Українські діти також долучилися до перформансу, малюючи прапори, танки та свої сім’ї. Захід став потужним нагадуванням про страждання українських дітей через війну та інструментом донесення цього до міжнародної аудиторії.

Засновниця проекту "Rebirth.ukraine" Ганка Смірнова зазначила:

"Ми використали дитячі малюнки та цитати, щоб нагадати світові про стійкість України та українських дітей, які є її майбутнім. Ми маємо зробити все можливе, щоб захистити їх від війни".

Особливою гостею заходу стала 10-річна Тоня Вовк, чия цитата надихнула на створення книги.

Інсталяцію та перформанс присвятили восьми мільйонам українських дітей, які постраждали від російського вторгнення. Захід був натхненний книгою "Очима дітей", що містить цитати та малюнки дітей, які живуть в умовах війни.

Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

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