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Нью-Йорк почув українських дітей, постраждалих від війни

19 грудня 2024 22:32
Катерина Османська - Редактор
У Нью-Йорку пройшла акція на підтримку українських дітей
Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine
Катерина Османська - Редактор

Минулої суботи центральна площа Нью-Йорка Таймс-Сквер стала місцем, де світ почув голоси українських дітей, які постраждали від війни. Там була представлена інсталяція, що складалася з трьох великих чорних дощок, прикрашених крейдовими малюнками дітей.

Про це у четвер, 19 грудня, повідомили організатори проєкту "Rebirth.ukraine".

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Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

Що відомо про акцію

Серед малюнків були зображення будинку, який ось-ось зруйнує ракета, загиблих батьків та різдвяних шкарпеток із листами. Ці листи містили цитати з книги "Очима дітей: Цитати з дитинства, перерваного війною в Україні, проілюстровані художниками", яку видали в США цієї осені.  

Перехожі з різних країн світу брали листи зі шкарпеток, зачитували їх уголос і висловлювали слова підтримки. Багато хто не міг стримати сліз, дехто питав, як можна допомогти українським дітям. Цей контраст між атмосферою Різдва, що асоціюється з добром і надією, і жорстокою реальністю війни зворушив багатьох.  

Нью-Йорк почув українських дітей, постраждалих від війни - фото 2
Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

Українські діти також долучилися до перформансу, малюючи прапори, танки та свої сім’ї. Захід став потужним нагадуванням про страждання українських дітей через війну та інструментом донесення цього до міжнародної аудиторії.  

Засновниця проекту "Rebirth.ukraine" Ганка Смірнова зазначила:

"Ми використали дитячі малюнки та цитати, щоб нагадати світові про стійкість України та українських дітей, які є її майбутнім. Ми маємо зробити все можливе, щоб захистити їх від війни".  

Особливою гостею заходу стала 10-річна Тоня Вовк, чия цитата надихнула на створення книги.

Інсталяцію та перформанс присвятили восьми мільйонам українських дітей, які постраждали від російського вторгнення. Захід був натхненний книгою "Очима дітей", що містить цитати та малюнки дітей, які живуть в умовах війни.  

Нью-Йорк почув українських дітей, постраждалих від війни - фото 3
Люди під час акції у Нью-Йорку. Фото: Rebirth.ukraine

Раніше ми писали, що Україна активно підтримує захисників і членів їхніх сімей. Зокрема, дружини УБД можуть розраховувати на певні соціальні гарантії та знижки, які надає держава.

Також ми розповідали, що для військовослужбовців в Україні діють  особливі умови сплати аліментів. У 2024 році визначено, як саме розраховується сума таких виплат та чи утримуються вони з бойових надбавок.

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