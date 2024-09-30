В Германии изменили правила регистрации автомобилей для украинских беженцев

Регистрация автомобиля в Германии. Фото: Auto Transport

В Германии украинские беженцы должны перерегистрировать автомобили и получить немецкие номера. Им придется пройти регистрацию транспортных средств и уплатить соответствующие пошлины.

Об этом сообщает ASB Zeitung.

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Новые правила для беженцев в Германии

В Германии с 1 октября вступают в силу новые правила регистрации автомобилей для беженцев из Украины, проживающих на территории страны больше года. Владельцам украинских автомобилей придется пройти регистрацию транспортных средств, получить немецкие номера и уплатить соответствующие пошлины.

Ранее украинцам разрешали пользоваться своими автомобилями без германской регистрации в пределах временных исключительных мер. Теперь для дальнейшего использования транспортных средств беженцы должны предоставить в соответствующие органы необходимые документы.

В частности, нужно предъявить удостоверение личности, украинские документы на автомобиль и страховой полис. Бумажная форма документов обязательна для рассмотрения.

Правительство Германии также предусмотрело льготы для тех, кто решил остаться в ЕС на постоянной основе. Если автомобиль будет признан "имуществом переселенца", пошлины на него могут быть отменены.

Напомним, в сентябре 2024 года власти Чехии существенно усилили контроль за беженцами из Украины с временной защитой. Меры призваны предотвратить злоупотребления с социальной помощью.

Также мы писали, что правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.