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Германия пересмотрела правила регистрации авто для украинцев — что изменилось

30 сентября 2024 18:25
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Германии изменили правила регистрации автомобилей для украинских беженцев
Регистрация автомобиля в Германии. Фото: Auto Transport
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Германии украинские беженцы должны перерегистрировать автомобили и получить немецкие номера. Им придется пройти регистрацию транспортных средств и уплатить соответствующие пошлины.

Об этом сообщает ASB Zeitung.

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В Германии с 1 октября вступают в силу новые правила регистрации автомобилей для беженцев из Украины, проживающих на территории страны больше года. Владельцам украинских автомобилей придется пройти регистрацию транспортных средств, получить немецкие номера и уплатить соответствующие пошлины.

Ранее украинцам разрешали пользоваться своими автомобилями без германской регистрации в пределах временных исключительных мер. Теперь для дальнейшего использования транспортных средств беженцы должны предоставить в соответствующие органы необходимые документы.

В частности, нужно предъявить удостоверение личности, украинские документы на автомобиль и страховой полис. Бумажная форма документов обязательна для рассмотрения.

Правительство Германии также предусмотрело льготы для тех, кто решил остаться в ЕС на постоянной основе. Если автомобиль будет признан "имуществом переселенца", пошлины на него могут быть отменены.

Напомним, в сентябре 2024 года власти Чехии существенно усилили контроль за беженцами из Украины с временной защитой. Меры призваны предотвратить злоупотребления с социальной помощью.

Также мы писали, что правительство Венгрии издало указ об отмене финансируемого государством убежища для беженцев из западной Украины, оставляя многих без крова. Это прямое нарушение законодательства ЕС.

Германия госрегистрация авто Украина беженцы

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