У Німеччині змінили правила реєстрації автомоібілів для українських біженців

Реєстрація автомобіля у Німеччині. Фото: Auto Transport

У Німеччині українські біженці мають перереєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номери. Їм доведеться пройти реєстрацію транспортних засобів та сплатити відповідні мита.

Про це повідомляє ASB Zeitung.

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Нові правила для біженців у Німеччині

У Німеччині з 1 жовтня набирають чинності нові правила реєстрації автомобілів для біженців з України, які проживають на території країни більше року. Власникам українських автомобілів доведеться пройти реєстрацію транспортних засобів, отримати німецькі номери та сплатити відповідні мита.

Раніше українцям дозволяли користуватися своїми автомобілями без німецької реєстрації в межах тимчасових виняткових заходів. Тепер, для подальшого використання транспортних засобів, біженці мають надати до відповідних органів необхідні документи.

Зокрема треба пред'явити посвідчення особи, українські документи на автомобіль та страховий поліс. Паперова форма документів є обов'язковою для розгляду.

Уряд Німеччини також передбачив пільги для тих, хто вирішив залишитися в ЄС на постійній основі. Якщо автомобіль буде визнано "майном переселенця", мита на нього можуть скасувати.

Нагадаємо, у вересні 2024 року влада Чехії суттєво посилила контроль за біженцями з України з тимчасовим захистом. Заходи покликані запобігти зловживанням із соціальною допомогою.

Також ми писали, що уряд Угорщини видав указ про скасування фінансованого державою притулку для біженців із західної України, залишаючи багатьох без даху над головою. Це пряме порушення законодавства ЄС.