Удары по Никополю и Павлоградскому району - последствия обстрелов

Разрушение в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска не прекращают атаковать Днепропетровскую область. В частности, с ночи и до утра 24 декабря были зафиксированы обстрелы Никопольщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Обстрелы Никопольщины

Этой ночью и утром украинские силы ПВО уничтожили 7 вражеских БПЛА над областью.

Российские войска обстреливали Никопольский район по артиллерии, РСЗО "Град" и применил дрон-камикадзе. Удары были направлены по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам.

Разрушение у дома. Фото: Днепропетровськая ОВА.

Пробитая крыша Фото: Днепропетровская ОВА

В результате обстрелов произошел пожар, повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль.

В Павлоградском районе в результате атаки врага повреждена линия электропередач. Несмотря на масштабные обстрелы, погибших и пострадавших нет.

Напомним, россияне регулярно обстреливают Никополь. Так 19 декабря стало известно об обстрелах гражданских домов.