Удары по Никополю и Павлоградскому району - последствия обстрелов

Никопольщина подверглась обстрелам — повреждены дома и авто
Российские войска не прекращают атаковать Днепропетровскую область. В частности, с ночи и до утра 24 декабря были зафиксированы обстрелы Никопольщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрелы Никопольщины
Этой ночью и утром украинские силы ПВО уничтожили 7 вражеских БПЛА над областью.
Российские войска обстреливали Никопольский район по артиллерии, РСЗО "Град" и применил дрон-камикадзе. Удары были направлены по Никополю, Покровской и Марганецкой общинам.
В результате обстрелов произошел пожар, повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль.
В Павлоградском районе в результате атаки врага повреждена линия электропередач. Несмотря на масштабные обстрелы, погибших и пострадавших нет.
Напомним, россияне регулярно обстреливают Никополь. Так 19 декабря стало известно об обстрелах гражданских домов.
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