Удари по Нікополю та Павлоградському району — наслідки обстрілів

Нікопольщина зазнала обстрілів — пошкоджені будинки та авто
Російські війська не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Зокрема, з ночі і до ранку 24 грудня було зафіксовано обстріли Нікопольщини.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріли Нікопольщини
Цієї ночі та вранці українські сили ППО знищили 7 ворожих БпЛА над областю.
Російські війська обстрілювали Нікопольський район з артилерії, РСЗВ "Град" та застосував дрон-камікадзе. Удари були спрямовані по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.
Внаслідок обстрілів сталася пожежа, пошкоджено три приватні будинки, господарську споруду, автомобіль.
У Павлоградському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено лінію електропередач. Попри масштабні обстріли, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють Нікополь. Так 19 грудня стало відомо про обстріли цивільних будинків.
Читайте Новини.LIVE!