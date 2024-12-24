Удари по Нікополю та Павлоградському району — наслідки обстрілів

Руйнування у житловому будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Зокрема, з ночі і до ранку 24 грудня було зафіксовано обстріли Нікопольщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Обстріли Нікопольщини

Цієї ночі та вранці українські сили ППО знищили 7 ворожих БпЛА над областю.

Російські війська обстрілювали Нікопольський район з артилерії, РСЗВ "Град" та застосував дрон-камікадзе. Удари були спрямовані по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

Руйнування біля будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пробитий дах. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок обстрілів сталася пожежа, пошкоджено три приватні будинки, господарську споруду, автомобіль.

У Павлоградському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено лінію електропередач. Попри масштабні обстріли, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють Нікополь. Так 19 грудня стало відомо про обстріли цивільних будинків.