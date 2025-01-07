Бурдж Халифа в Украине — когда в стране появится небоскреб

Бизнесмен Игорь Никонов. Фото: НВ

Бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов заявил, что возводить здания вроде знаменитого Бурдж Халифа в Украине будут нескоро. По его словам, подобные здания возводят на пике экономического развития страны.

Об этом Игорь Никонов сообщил в интервью Наталии Мосейчук.

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Никонов рассказал, что строительство своего Бурдж Халифа в Украине будет еще нескоро. По его словам, строить такой небоскреб нужно, когда страна находится на пике своего развития. Кроме того, он добавил, что для Дубая Бурдж Халифа — это имиджевый проект, несмотря на то, что он убыточен и экономически необоснован.

"Но несмотря на все, это круть. Я был там не раз и с архитектором знаком и общался с ним. Вообще в восторге от его идей, технически просто это космос. Конечно, я бы очень хотел что-то такое построить, но..." — сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос Мосейчук, какой объект Никонова вызывает у него искреннее восхищение, он рассказал о проекте на улице Маккейна в Киеве, над которым сейчас работает вместе с командой.

"Сейчас мы начинаем строить на улице Маккейна, на мой взгляд, очень крутой проект. Он объединен с собой мостами на 15 этаже. В мире есть такой один или два объекта, но именно такого еще нет. Представьте, на 15 этаже ты имеешь дворик и можешь гулять там километр и иметь все нужные зоны прямо там: спортзалы, кафе, площадки и так далее", — поделился девелопер.

Что известно о Бурдж Халифа

Бурдж Халифа — рекордный 828-метровый небоскреб, который является визитной карточкой Дубаи. Именно здесь всегда происходят яркие световые шоу и переливается струями воды Дубайский фонтан.

Строительство объекта длилось шесть лет и для этого было задействовано три самых больших в мире автокрана грузоподъемностью по 25 тонн каждый. Количество рабочих, которые ежедневно трудились на строительстве, составляло 12 тысяч человек.

Небоскреб Бурж-Халифа на сегодня является самым высоким в мире. Он втрое превышает высоту французской Эйфелевой башни и вдвое — высоту американского небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг. Кроме этого, Бурдж-Халифе удалось побить еще несколько мировых рекордов: небоскреб является самым высоким отдельно стоящим сооружением, имеет самую высокую смотровую площадку под открытым небом, самый высокий служебный лифт и самый высокий (504 м) скоростной лифт для пассажиров.

Напомним, ранее Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства. Также он высказался относительно Гостиного двора в Киеве, который ранее признали памятником архитектуры национального значения. Бизнесмен считает, что государство уже потеряло значительную сумму средств из-за недостроя этого объекта.