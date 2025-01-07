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Ніконов розповів, чи збудують в Україні аналог Бурдж Халіфа

7 січня 2025 18:24
Карина Приходько - Редактор
Бурдж Халіфа в Україні — коли в країні з'явиться хмарочос
Бізнесмен Ігор Ніконов. Фото: НВ
Карина Приходько - Редактор

Бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов заявив, що зводити будівлі на кшталт знаменитої Бурдж Халіфа в Україні будуть не скоро. За його словами, такі будівлі зводять на піку економічного розвитку країни.

Про це Ігор Ніконов повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук

Чи збудують в Україні об’єкти світового рівня

Ніконов розповів, що будівництво свого Бурдж Халіфа в Україні буде ще не скоро. За його словами, будувати такий хмарочос потрібно, коли країна знаходиться на піку свого розвитку. Крім того, він додав, що для Дубая Бурдж Халіфа – це іміджевий проєкт, попри те, що він збитковий та економічно необґрунтований. 

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"Але попри все це круть. Я був там не раз і з архітектором знайомий  і спілкувався з ним. Взагалі в захваті від його ідей, технічно просто це космос. Звісно, я б дуже хотів щось таке побудувати, але..." — сказав бізнесмен. 

Відповідаючи на питання Мосейчук, який об'єкт Ніконова викликає в нього щире захоплення, він розповів про проєкт на вулиці Маккейна у Києві, над яким зараз працює разом з командою. 

"Зараз ми починаємо будувати на вулиці Маккейна, на мій погляд, дуже крутий проєкт. Він об'єднаний з собою мостами на 15 поверсі. У світі є такий один чи два об'єкти, але саме такого ще немає. Уявіть, на 15 поверсі ти маєш подвір'я і можеш гуляти там кілометр і мати всі потрібні зони прямо там: спортзали, кафе, майданчики і так далі", — поділився девелопер.  

Що відомо про Бурдж Халіфа

Бурдж Халіфа — рекордний 828-метровий хмарочос, який є візитівкою Дубаї. Саме тут завжди відбуваються яскраві світлові шоу та виграє струменями води Дубайський фонтан.

Будівництво об'єкта тривало шість років і для цього було залучено три найбільших у світі автокрани вантажопідйомністю по 25 тонн кожний. Кількість робочих, які щодня працювали на будівництві, становила 12 тисяч людей.

Хмарочос Бурж-Халіфа на сьогодні є найвищим у світі.  Він утричі перевищує висоту французької Ейфелевої вежі і вдвічі — висоту американського хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг. Крім цього, Бурдж-Халіфі вдалося побити ще декілька світових рекордів: хмарочос є найвищою окремо стоячою спорудою, має найвищий оглядовий майданчик просто неба, найвищий службовий ліфт і найвищий (504 м) швидкісний ліфт для пасажирів. 

Нагадаємо, раніше Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва. Також він висловився щодо Гостинного двору у Києві, який раніше визнали пам'яткою архітектури національного значення. Бізнесмен вважає, що держава вже втратила значну суму коштів через недобудову цього об'єкту.

Київ Дубай будівництво забудовники хмарочоси

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