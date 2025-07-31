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Главная Новости дня Никарагуа признала оккупированные земли российскими — реакция МИД

Никарагуа признала оккупированные земли российскими — реакция МИД

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 23:58
МИД ответил на признание Никарагуа оккупированных земель российскими
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Украина резко отреагировала на заявление президента Никарагуа о возможной поддержке российских претензий на временно оккупированные украинские территории. В Киеве считают такие намерения неприемлемыми и призывают никарагуанскую сторону отозвать свои слова, предупредив о возможных последствиях в случае дальнейшей поддержки агрессора.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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МИД ответил на признание Никарагуа оккупированных земель российскими

В МИД заявили, что в случае подтверждения этой информации Киев будет расценивать действия Никарагуа как грубое нарушение международного права и своих международных обязательств. Украина оставляет за собой право на ответ в случае проявления враждебных шагов со стороны этой страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что любые попытки признания российской оккупации частей украинской территории противоречат международному праву, в частности резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 "Определение агрессии" и резолюции ES-11/4 от 12 октября 2022 года. В этих документах четко указано, что международное сообщество не должно признавать никакого изменения статуса украинских территорий, оккупированных Россией.

МИД также напомнил, что Автономная Республика Крым, город Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются неотъемлемыми частями Украины. Любые "референдумы", "консультации" или заявления оккупационных властей, как и их "признание" третьими государствами, являются юридически ничтожными и не имеют никаких правовых последствий.

В министерстве также обратили внимание, что Никарагуа уже нарушала международное право, открыв в 2020 году так называемое "почетное консульство" в оккупированном Симферополе, за что попала под секторальные санкции.

Сейчас, подчеркнули в МИД, у Никарагуа есть выбор: либо немедленно опровергнуть сообщение о признании оккупированных территорий, если оно не соответствует действительности, либо быть готовой к серьезным последствиям.

"Отсутствие такого опровержения в ближайшее время будет расценено украинской стороной как подтверждение достоверности таких сообщений, со всеми вытекающими последствиями", — предупредили в ведомстве.

Ранее мы информировали, что Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас Украина не может вернуть все свои территории. Однако страна не будет признавать их российскими и обязательно восстановит контроль.

А бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина не должна отказываться от Крыма, чтобы выиграть войну против РФ. Ведь именно освобождение оккупированного полуострова станет переломным моментом конфликта.

МИД оккупация война в Украине війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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