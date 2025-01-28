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Ночная атака РФ по Чернигову — повреждены дома

28 января 2025 05:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Чернигова 28 января — обломки дронов повредили частные дома
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 28 января, Российская Федерация атаковала ряд регионов Украины дронами, включая Чернигово. В результате падения обломков БпЛА повреждены частные дома.

Об этом в Telegram сообщает начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

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По состоянию на 04:54 Брижинский проинформировал, что в городе зафиксировано падение обломков "шахеда", а также поврежден частный дом.

Немного позже он уточнил, что частично разрушены 2 частных дома, пострадавших не было. На месте тем временем работают аварийные службы.

Обновлено в 05:41

"Аварийные службы провели первоочередные мероприятия. Пожар локализован. На месте происшествия работает следственная оперативная группа Национальной полиции", — написал начальник Черниговской ГВА в Telegram.

Обновлено в 05:53

"Для организации помощи пострадавшим жителям собираю комиссию ТЭБ и ЧС", — добавил Брижинский.

Напомним, что этой ночью в результате атаки БпЛА зафиксирован прилет в Новобаварском районе города Харькова. В результате атаки там возник масштабный пожар и есть двое пострадавших.

Кроме того, мы писали, что враг пытался также атаковать Киевскую область. В частности, в регионе слышали звуки взрывов, поскольку силы ПВО сбивали вражеские дроны.

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