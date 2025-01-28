Обстріл Чернігова 28 січня — уламки дронів пошкодили приватні будинки

Нічна атака РФ по Чернігову — пошкоджено будинки
В ніч проти 28 січня, Російська Федерація атакувала низку регіонів України дронами, включно з Черніговом. Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено приватні будинки.
Про це у Telegram повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Наслідки дронової атаки на Чернігів в ніч проти 28 січня
Станом на 04:54 Брижинський поінформував, що у місті зафіксовано падіння уламків "шахеду", а також пошкоджено приватний будинок.
Трохи пізніше він уточнив, що частково зруйновано 2 приватні будинки, постраждалих не було. На місці тим часом працюють аварійні служби.
Оновлено о 05:41
"Аварійні служби провели першочергові заходи. Пожежу локалізовано. На місці події працює слідча оперативна група Національної поліції", — написав начальник Чернігівської МВА у Telegram.
Оновлено о 05:53
"Для організації допомоги постраждалим мешканцям збираю комісію ТЕБ та НС", — додав Брижинський.
Нагадаємо, що цієї ночі внаслідок атаки БпЛА зафіксовано приліт у Новобаварському районі міста Харкова. Внаслідок атаки там виникла масштабна пожежа та є двоє постраждалих.
Крім того, ми писали, що ворог намагався також атакувати Київську область. Зокрема, в регіоні чули звуки вибухів, оскільки сили ППО збивали ворожі дрони.
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