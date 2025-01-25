Обстрел Черкасс и Черкасской области 25 января — часть абонентов остались без света

Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

В ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Черкасскую область включая областной центр. Целью врага была критическая инфраструктура, в результате чего часть людей остались без света.

Об этом в Telegram сообщает начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Обстрел Черкасской области в ночь на 25 января

"Этой ночью враг атаковал Черкасскую область ударными дронами. Под прицелом была критическая инфраструктура. Последствия уточняем. Сейчас обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре", — говорится в сообщении в 06:18.

Также начальник ОВА добавил, что по состоянию на момент публикации работают все службы. Больше информации будет позже.

Напомним, что этой ночью в СМИ информировали, что вблизи Черкасс был слышен взрыв. Чуть позже стало известно о еще одном взрыве.

Также мы писали, что этой ночью враг пытался атаковать дронами Киев. В столице тоже несколько раз были слышны взрывы.