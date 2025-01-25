Обстріл Черкас та Черкаської області 25 січня — частина абонентів залишилися без світла

Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

В ніч проти 25 січня російські окупанти атакували Черкаську область включно з обласним центром. Ціллю ворога була критична інфраструктура, внаслідок чого частина людей залишилися без світла.

Про це у Telegram повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Обстріл Черкаської області в ніч проти 25 січня

"Цієї ночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Під прицілом була критична інфраструктура. Наслідки уточнюємо. Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі", — йдеться у повідомленні о 06:18.

Також начальник ОВА додав, що станом на момент публікації працюють всі служби. Більше інформації буде згодом.

Нагадаємо, що цієї ночі у ЗМІ інформували, що поблизу Черкас було чути вибух. Трохи пізніше стало відомо про ще один.

Також ми писали, що цієї ночі ворог намагався атакувати дронами Київ. У столиці теж декілька разів було чути вибухи.