Россия обстреляла Кривой Рог и Никополь 11 февраля — что известно

Ночная атака на Кривой Рог и Никополь — последствия обстрелов
Российские войска атаковали Днепропетровскую область. Зафиксированы повреждения на нескольких объектах в Кривом Роге и в Никополе.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Последствия российской атаки на Днепропетровщину 11 февраля
Во вторник вечером, 11 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, выбиты окна на автозаправочной станции, в учебном заведении, гостинице и административном здании.
Взрывная волна изуродовала три многоэтажных дома и 33 автомобиля. К счастью, люди не пострадали.
Обстрелы Никопольщины
Ночью оккупанты несколько раз атаковали Никопольский район, в частности Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Враг применял артиллерию, дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Несмотря на масштабные обстрелы, погибших и раненых нет.
Работа ПВО
В ночь на 12 февраля подразделения ПвК "Восток" сбили над Днепропетровщиной три вражеских беспилотника.
Напомним, в Киеве также ночью, 12 февраля, объявляли воздушную тревогу.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте прилетов ракет и дронов в Киеве.
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