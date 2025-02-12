Россия обстреляла Кривой Рог и Никополь 11 февраля — что известно

Выломанные двери от взрыва. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска атаковали Днепропетровскую область. Зафиксированы повреждения на нескольких объектах в Кривом Роге и в Никополе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Последствия российской атаки на Днепропетровщину 11 февраля

Во вторник вечером, 11 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, выбиты окна на автозаправочной станции, в учебном заведении, гостинице и административном здании.

Выбитое стекло от взрыва. Фото: Днепропетровская ОГА

Взрывная волна изуродовала три многоэтажных дома и 33 автомобиля. К счастью, люди не пострадали.

Обстрелы Никопольщины

Ночью оккупанты несколько раз атаковали Никопольский район, в частности Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Враг применял артиллерию, дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Несмотря на масштабные обстрелы, погибших и раненых нет.

Работа ПВО

В ночь на 12 февраля подразделения ПвК "Восток" сбили над Днепропетровщиной три вражеских беспилотника.

Напомним, в Киеве также ночью, 12 февраля, объявляли воздушную тревогу.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте прилетов ракет и дронов в Киеве.