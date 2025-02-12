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Нічна атака на Кривий Ріг і Нікополь — наслідки обстрілів

12 лютого 2025 07:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія обстріляла Кривий Ріг і Нікополь 11 лютого — що відомо
Виламані двері від вибуху. Фото: Дніпропетровська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російські війська атакували Дніпропетровську область. Зафіксовані пошкодження на кількох об'єктах у Кривому Розі та у Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину 11 лютого

У вівторок ввечері, 11 лютого, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури, вибиті вікна на автозаправній станції, у навчальному закладі, готелі та адміністративній будівлі.

Атака на Кривий Ріг 11 лютого
Вибите скло від вибуху. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вибухова хвиля понівечила три багатоповерхові будинки та 33 автомобілі. На щастя, люди не постраждали.

Обстріли Нікопольщини

Вночі окупанти кілька разів атакували Нікопольський район, зокрема Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог застосовував артилерію, дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. Попри масштабні обстріли, загиблих і поранених немає.

Робота ППО

У ніч проти 12 лютого підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники.

Нагадаємо, у Києві також вночі, 12 лютого, оголошували повітряну тривогу. 

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці прильотів ракет та дронів у Києві. 

Кривий Ріг Дніпропетровська область Нікополь атака ракетний удар
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