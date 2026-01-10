В ТЦК действует скидка для нарушителей, но обманывать военкоматов не стоит

Военнообязанный в ТЦК. Иллюстративное фото: Соцсети

В Минобороны объяснили, как оплатить штраф в "Резерв+" за пол цены. Военные дали 20 дней на льготную оплату, но предупредили: уплата долга не спасает от новых повесток и мобилизации.

Об этом сообщает портал 7eminar.

Как получить скидку 50% от ТЦК

Механизм напоминает добровольное признание. Пользователь авторизуется в приложении, заходит в раздел "Штрафы онлайн" и подает заявление о признании нарушения.

Далее мяч на стороне военкомата. ТЦК имеет три дня на рассмотрение заявления и формирование постановления. После этого в приложении появляется возможность оплаты. Если вы вносите средства в течение 20 дней, сумма составляет 8 500 гривен.

Цена промедления — 34 тысячи

Если пропустить льготный период, сумма автоматически возрастает до стандартных 17 000 гривен. А дальше включается счетчик.

В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается. Должнику придется отдать государству уже 34 000 гривен.

Игнорирование более 40 дней запускает худший сценарий: дело идет в Исполнительную службу. Это означает блокировку банковских карточек, арест имущества или авто и попадание в Единый реестр должников.

Это не откуп от армии, в Минобороны сделали важное уточнение. Уплата штрафа только убирает "красную ленту" в приложении и закрывает конкретное административное нарушение.

Обязанность стоять на учете и выполнять правила никуда не исчезает. Повестки могут приходить и в дальнейшем. Систематическое игнорирование вызовов после уплаты штрафа может привести уже не к административной, а к уголовной ответственности.

