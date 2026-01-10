У ТЦК діє знижка для порушників, але дурити військкомів не варто

Несплата штрафу за повістку — що загрожує тим, хто дурить ТЦК
У Міноборони пояснили, як сплатити штраф у "Резерв+" за пів ціни. Військові дали 20 днів на пільгову оплату, але попередили: сплата боргу не рятує від нових повісток і мобілізації.
Про це повідомляє портал 7eminar.
Як отримати знижку 50% від ТЦК
Механізм нагадує добровільне зізнання. Користувач авторизується в додатку, заходить у розділ "Штрафи онлайн" і подає заяву про визнання порушення.
Далі м'яч на боці військкомату. ТЦК має три дні на розгляд заяви та формування постанови. Після цього у додатку з'являється можливість оплати. Якщо ви вносите кошти протягом 20 днів, сума становить 8 500 гривень.
Ціна зволікання — 34 тисячі
Якщо пропустити пільговий період, сума автоматично зростає до стандартних 17 000 гривень. А далі вмикається лічильник.
У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється. Боржнику доведеться віддати державі вже 34 000 гривень.
Ігнорування понад 40 днів запускає найгірший сценарій: справа йде до Виконавчої служби. Це означає блокування банківських карток, арешт майна чи авто та потрапляння до Єдиного реєстру боржників.
Це не відкуп від армії. У Міноборони зробили важливе уточнення. Сплата штрафу лише прибирає "червону стрічку" в додатку і закриває конкретне адміністративне порушення.
Обов'язок стояти на обліку та виконувати правила нікуди не зникає. Повістки можуть приходити й надалі. Систематичне ігнорування викликів після сплати штрафу може призвести вже не до адміністративної, а до кримінальної відповідальності.
