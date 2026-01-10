Відео
Україна
Несплата штрафу за повістку — що загрожує тим, хто дурить ТЦК

Несплата штрафу за повістку — що загрожує тим, хто дурить ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 04:30
У ТЦК діє знижка для порушників, але дурити військкомів не варто
Військовозобов'язаний в ТЦК. Ілюстративне фото: Соцмережі

У Міноборони пояснили, як сплатити штраф у "Резерв+" за пів ціни. Військові дали 20 днів на пільгову оплату, але попередили: сплата боргу не рятує від нових повісток і мобілізації. 

Про це повідомляє портал 7eminar.

Читайте також:

Як отримати знижку 50% від ТЦК

Механізм нагадує добровільне зізнання. Користувач авторизується в додатку, заходить у розділ "Штрафи онлайн" і подає заяву про визнання порушення.

Далі м'яч на боці військкомату. ТЦК має три дні на розгляд заяви та формування постанови. Після цього у додатку з'являється можливість оплати. Якщо ви вносите кошти протягом 20 днів, сума становить 8 500 гривень.

Ціна зволікання — 34 тисячі

Якщо пропустити пільговий період, сума автоматично зростає до стандартних 17 000 гривень. А далі вмикається лічильник.

У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється. Боржнику доведеться віддати державі вже 34 000 гривень.

Ігнорування понад 40 днів запускає найгірший сценарій: справа йде до Виконавчої служби. Це означає блокування банківських карток, арешт майна чи авто та потрапляння до Єдиного реєстру боржників.

Це не відкуп від армії. У Міноборони зробили важливе уточнення. Сплата штрафу лише прибирає "червону стрічку" в додатку і закриває конкретне адміністративне порушення.

Обов'язок стояти на обліку та виконувати правила нікуди не зникає. Повістки можуть приходити й надалі. Систематичне ігнорування викликів після сплати штрафу може призвести вже не до адміністративної, а до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялось, що штрафи за порушення військового обліку не згорають самі. Проте є нюанс, завдяки якому ТЦК втрачає право карати військовозобов'язаних у 2026 році.

Також громадяни мають право подати в суд на ТЦК. Юристи пояснили, на який час потрібно розраховувати у такій ситуації.

штрафи військовий облік мобілізація ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
