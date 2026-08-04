Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова
В Киеве и других регионах страны продолжаются непрерывные мирные акции гражданского недовольства в связи с отставкой Михаила Федорова. Украинцы выходят на митинги уже двадцатый день подряд. Общественные активисты выходят на улицы ежедневно, несмотря на непредсказуемую погоду и угрозы безопасности.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Митинги 4 августа
В центре Киева, на площади перед Национальным драматическим театром имени Ивана Франко, состоялся митинг с участием около ста двадцати человек.
Граждане принесли с собой большое количество самодельных картонных плакатов, из-за чего эти мирные собрания уже успели получить в народе устойчивое неофициальное название "картонные протесты".
Организаторы акции в самом начале мероприятия вместе со всеми присутствующими торжественно исполнили государственный гимн. Людей не отпугнул даже дождь.
Кроме того, участники акции пели известные патриотические композиции популярной отечественной рок-группы "Жадан и Собаки" и угощались блинами.
Участники митинга открыто критиковали действия властей и требовали немедленного возвращения Федорова в оборонное ведомство для продолжения важных реформ.
Также люди выражали непонимание логики последних ротаций.
Как ранее писали Новини.LIVE, Михаил Федоров считает, что его уволили из-за того, что он пытался провести реформы в сфере оборонных закупок, что не нравилось старым игрокам.
Митинги в поддержку Федорова в разных городах Украины продолжаются уже три недели. К ним присоединяются как обычные граждане, так и военные. Например, боец с позывным Тень, приехавший в отпуск с передовой, также присоединился к митингу в поддержку Федорова.