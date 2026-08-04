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Главная Новости дня Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова

Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 23:44
Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова
Участники акции в поддержку Михаила Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и других регионах страны продолжаются непрерывные мирные акции гражданского недовольства в связи с отставкой Михаила Федорова. Украинцы выходят на митинги уже двадцатый день подряд. Общественные активисты выходят на улицы ежедневно, несмотря на непредсказуемую погоду и угрозы безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Митинги 4 августа

В центре Киева, на площади перед Национальным драматическим театром имени Ивана Франко, состоялся митинг с участием около ста двадцати человек.

Граждане принесли с собой большое количество самодельных картонных плакатов, из-за чего эти мирные собрания уже успели получить в народе устойчивое неофициальное название "картонные протесты".

Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова - фото 1
Люди протестуют против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Организаторы акции в самом начале мероприятия вместе со всеми присутствующими торжественно исполнили государственный гимн. Людей не отпугнул даже дождь.

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Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова - фото 2
Плакат в поддержку Михаила Федорова под дождем. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, участники акции пели известные патриотические композиции популярной отечественной рок-группы "Жадан и Собаки" и угощались блинами.

Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова - фото 3
Люди критикуют действия властей. Фото: Новини.LIVE

Участники митинга открыто критиковали действия властей и требовали немедленного возвращения Федорова в оборонное ведомство для продолжения важных реформ.

Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова - фото 4
Участница митинга против отставки Федорова. Фото: Новини.LIVE

Также люди выражали непонимание логики последних ротаций.

Несмотря на дождь и тревоги: украинцы вновь вышли на митинг против отставки Федорова - фото 5
Участники митинга в поддержку Федорова в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Как ранее писали Новини.LIVE, Михаил Федоров считает, что его уволили из-за того, что он пытался провести реформы в сфере оборонных закупок, что не нравилось старым игрокам.

Митинги в поддержку Федорова в разных городах Украины продолжаются уже три недели. К ним присоединяются как обычные граждане, так и военные. Например, боец с позывным Тень, приехавший в отпуск с передовой, также присоединился к митингу в поддержку Федорова.

Михаил Федоров митинг акция
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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