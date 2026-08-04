Попри дощ та тривоги: українці знову мітингували проти відставки Федорова
У Києві та інших регіонах країни продовжуються безперервні мирні акції громадянського незадоволення через відставку Михайла Федорова. Українці вийшли на мітинг вже двадцятий день поспіль. Громадські активісти виходять щодня, попри непередбачувану погоду та безпекові загрози.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Мітинги 4 серпня
У центрі Києва, на площі перед Національним драматичним театром імені Івана Франка, відбувся мітинг за участю близько ста двадцяти людей.
Громадяни принесли з собою велику кількість саморобних картонних плакатів, через що ці мирні зібрання вже встигли отримати у народі стійку неофіційну назву "картонкові протести".
Організатори акції на самому початку заходу разом із усіма присутніми урочисто заспівали державний гімн. Людей не налякав навіть дощ.
Крім того учасники акції співали відомі патріотичні композиції популярного вітчизняного рок-гурту "Жадан і Собаки" та частувались млинцями.
Учасники мітингу відкрито критикували дії влади та вимагали негайного повернення Федорова до оборонного відомства для продовження важливих реформ.
Також люди висловлювали нерозуміння логікою останніх ротацій.
Як писали Новини.LIVE раніше, Михайло Федоров вважає, що його звільнили через те, шо він намагався зробити реформи у сфері оборонних закупівель, що не подобалося старим гравцям.
Мітинги на підтримку Федорова у різних містах України тривають уже три тижні. До них долучаються як звичайні громадяни, так і військові. Наприклад боєць із позивним "Тінь", що приїхав у відпустку з передової, також долучився до мітингу у підтримку Федорова.