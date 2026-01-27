Видео
Непогода сбила график поездов по всей стране — рейсы опоздают

Непогода сбила график поездов по всей стране — рейсы опоздают

Дата публикации 27 января 2026 08:10
Поезда Укрзализныци опаздывают — деревья повредили сети
Пассажиры УЗ. Фото: Укрзализныця

Непогода с аномальными погодными условиями вызвала масштабный сбой в работе поездов по всей Украине. Из-за сильного ветра и падения деревьев железнодорожники зафиксировали по меньшей мере 10 участков, где повреждены линии электропередач, а также оборудование связи и сигнализации.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Укрзализныця сейчас привлекла резервные тепловозы, а на 10 перегонах временно изменила порядок организации движения с переходом на телефонную связь.

Также инцидент произошел на маршруте поезда №127/128 "Запорожье - Львов". Из-за непогоды дерево попало в пассажирский вагон, но обошлось без пострадавших, вагон также не пострадал.

Больше всего проблем сейчас в Одесской области. Там линии электропередач сплошь покрыла гололед, и к работам уже привлекли специальную технику. В компании отмечают, что несмотря на сложные погодные условия все поезда продолжают курсировать, хотя часть рейсов идет с отставанием от графика. Обновления по задержкам публикуют в сервисе uz-vezemo.

Наибольшие задержки поездов сейчас такие:

  • №38 "Одесса — Ужгород" - +7 ч 50 мин
  • №78 "Одесса — Ковель" - +6 ч 00 мин
  • №166 "Одесса — Черновцы" - +5 ч 55 мин
  • №12 "Одесса — Львов" - +5 ч 38 мин
  • №106 "Одесса — Киев" - +5 ч 07 мин

Напомним, над возвращением теплоснабжения для киевлян работают не только коммунальщики, но и работники Укрзализныци. В компании рассказали, в каких условиях работают бригады.

Также Укрзализныця открыла пункт несокрушимости в Польше.

погода Укрзализныця путешествие транспорт поезда
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
