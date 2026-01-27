Поїзди Укрзалізниці спізнюються — дерева пошкодили мережі

Пасажири УЗ. Фото: Укрзалізниця

Негода з аномальними погодними умовами спричинила масштабний збій в роботі поїздів по всій Україні. Через сильний вітер і падіння дерев залізничники зафіксували щонайменше 10 ділянок, де пошкоджено лінії електропередач, а також обладнання зв'язку та сигналізації.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Які поїзди спізнюються 27 січня через погодні умови

Укрзалізниця наразі залучила резервні тепловози, а на 10 перегонах тимчасово змінила порядок організації рух із переходом на телефонний зв'язок.

Також інцидент трапився на маршруті поїзда №127/128 "Запоріжжя – Львів". Через негоду дерево влучило в пасажирський вагон, але обійшлося без постраждалих, вагон також не постраждав.

Найбільше проблем наразі на Одещині. Там лінії електропередач суцільно вкрила ожеледь, і до робіт уже залучили спеціальну техніку. У компанії наголошують, що попри складні погодні умови всі поїзди продовжують курсувати, хоча частина рейсів іде з відставанням від графіка. Оновлення щодо затримок публікують у сервісі uz-vezemo.

Найбільші затримки поїздів зараз такі:

№38 "Одеса – Ужгород" — +7 год 50 хв

№78 "Одеса – Ковель" — +6 год 00 хв

№166 "Одеса – Чернівці" — +5 год 55 хв

№12 "Одеса – Львів" — +5 год 38 хв

№106 "Одеса – Київ" — +5 год 07 хв

