Поїзди Укрзалізниці спізнюються — дерева пошкодили мережі

Негода збила графік поїздів по всій країні — які рейси спізняться
Негода з аномальними погодними умовами спричинила масштабний збій в роботі поїздів по всій Україні. Через сильний вітер і падіння дерев залізничники зафіксували щонайменше 10 ділянок, де пошкоджено лінії електропередач, а також обладнання зв'язку та сигналізації.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
Які поїзди спізнюються 27 січня через погодні умови
Укрзалізниця наразі залучила резервні тепловози, а на 10 перегонах тимчасово змінила порядок організації рух із переходом на телефонний зв'язок.
Також інцидент трапився на маршруті поїзда №127/128 "Запоріжжя – Львів". Через негоду дерево влучило в пасажирський вагон, але обійшлося без постраждалих, вагон також не постраждав.
Найбільше проблем наразі на Одещині. Там лінії електропередач суцільно вкрила ожеледь, і до робіт уже залучили спеціальну техніку. У компанії наголошують, що попри складні погодні умови всі поїзди продовжують курсувати, хоча частина рейсів іде з відставанням від графіка. Оновлення щодо затримок публікують у сервісі uz-vezemo.
Найбільші затримки поїздів зараз такі:
- №38 "Одеса – Ужгород" — +7 год 50 хв
- №78 "Одеса – Ковель" — +6 год 00 хв
- №166 "Одеса – Чернівці" — +5 год 55 хв
- №12 "Одеса – Львів" — +5 год 38 хв
- №106 "Одеса – Київ" — +5 год 07 хв
