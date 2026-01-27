Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Негода збила графік поїздів по всій країні — які рейси спізняться

Негода збила графік поїздів по всій країні — які рейси спізняться

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 08:10
Поїзди Укрзалізниці спізнюються — дерева пошкодили мережі
Пасажири УЗ. Фото: Укрзалізниця

Негода з аномальними погодними умовами спричинила масштабний збій в роботі поїздів по всій Україні. Через сильний вітер і падіння дерев залізничники зафіксували щонайменше 10 ділянок, де пошкоджено лінії електропередач, а також обладнання зв'язку та сигналізації.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Які поїзди спізнюються 27 січня через погодні умови

Укрзалізниця наразі залучила резервні тепловози, а на 10 перегонах тимчасово змінила порядок організації рух із переходом на телефонний зв'язок.

Також інцидент трапився на маршруті поїзда №127/128 "Запоріжжя – Львів". Через негоду дерево влучило в пасажирський вагон, але обійшлося без  постраждалих, вагон також не постраждав. 

Найбільше проблем наразі на Одещині. Там лінії електропередач суцільно вкрила ожеледь, і до робіт уже залучили спеціальну техніку. У компанії наголошують, що попри складні погодні умови всі поїзди продовжують курсувати, хоча частина рейсів іде з відставанням від графіка. Оновлення щодо затримок публікують у сервісі uz-vezemo.

Найбільші затримки поїздів зараз такі:

  • №38 "Одеса – Ужгород" — +7 год 50 хв
  • №78 "Одеса – Ковель" — +6 год 00 хв
  • №166 "Одеса – Чернівці" — +5 год 55 хв
  • №12 "Одеса – Львів" — +5 год 38 хв
  • №106 "Одеса – Київ" — +5 год 07 хв

Нагадаємо, над поверненням теплопостачання для киян працюють не тільки комунальники, а й працівники Укрзалізниці. В компанії розповіли, в яких умовах працюють бригади

Також Укрзалізниця відкрила пункт незламності у Польщі.

погода Укрзалізниця подорож транспорт поїзди
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації