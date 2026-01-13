Непогода парализовала движение на трассе Львов - Ивано-Франковск

Снег с дождем в городе. Иллюстративное фото: УНИАН

Во вторник, 13 декабря, в Украине были зафиксированы метель и снегопады. Непогода вызвала серьезные осложнения на автодорогах Украины.

Пробки из-за непогоды

Из-за интенсивных снегопадов и гололеда на трассе Львов — Ивано-Франковск образовались многокилометровые пробки.

Движение транспорта значительно замедлено, местами автомобили почти не двигаются.

Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач заявил, что этой весной погода в Украине будет холодной, а также ожидается много осадков.

До этого журналисты показали, как Львов замело после сильных осадков.