Непогода парализовала движение на трассе Львов - Ивано-Франковск

Непогода остановила движение машин на важной трассе — где именно
Дата публикации 13 января 2026 16:07
Снег с дождем в городе. Иллюстративное фото: УНИАН
Во вторник, 13 декабря, в Украине были зафиксированы метель и снегопады. Непогода вызвала серьезные осложнения на автодорогах Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Пробки из-за непогоды
Из-за интенсивных снегопадов и гололеда на трассе Львов — Ивано-Франковск образовались многокилометровые пробки.
Движение транспорта значительно замедлено, местами автомобили почти не двигаются.
Напомним, что народный синоптик Владимир Деркач заявил, что этой весной погода в Украине будет холодной, а также ожидается много осадков.
До этого журналисты показали, как Львов замело после сильных осадков.
