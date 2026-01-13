Негода паралізувала рух на трасі Львів — Івано-Франківськ

Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 13 грудня, в Україні були зафіксовані хуртовина та снігопади. Негода спричинила серйозні ускладнення на автошляхах України.

Затори через негоду

Через інтенсивні снігопади та ожеледицю на трасі Львів — Івано-Франківськ утворилися багатокілометрові затори.

Рух транспорту значно сповільнений, подекуди автомобілі майже не рухаються.

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач заявив, що цієї весни погода в Україні буде холодною, а також очікується багато опадів.

До цього журналісти показали, як Львів замело після сильних опадів.