Головна Новини дня Негода зупинила рух транспорту на важливій трасі — де саме

Негода зупинила рух транспорту на важливій трасі — де саме

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 16:07
Негода паралізувала рух на трасі Львів — Івано-Франківськ
Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 13 грудня, в Україні були зафіксовані хуртовина та снігопади. Негода спричинила серйозні ускладнення на автошляхах України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори через негоду

Через інтенсивні снігопади та ожеледицю на трасі Львів — Івано-Франківськ утворилися багатокілометрові затори.

Рух транспорту значно сповільнений, подекуди автомобілі майже не рухаються.

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач заявив, що цієї весни погода в Україні буде холодною, а також очікується багато опадів.

До цього журналісти показали, як Львів замело після сильних опадів.

погода негода сніг прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
