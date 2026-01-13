Негода паралізувала рух на трасі Львів — Івано-Франківськ

Негода зупинила рух транспорту на важливій трасі — де саме
Дата публікації: 13 січня 2026 16:07
Сніг з дощем у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
У вівторок, 13 грудня, в Україні були зафіксовані хуртовина та снігопади. Негода спричинила серйозні ускладнення на автошляхах України.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Затори через негоду
Через інтенсивні снігопади та ожеледицю на трасі Львів — Івано-Франківськ утворилися багатокілометрові затори.
Рух транспорту значно сповільнений, подекуди автомобілі майже не рухаються.
Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач заявив, що цієї весни погода в Україні буде холодною, а також очікується багато опадів.
До цього журналісти показали, як Львів замело після сильних опадів.
