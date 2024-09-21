Война в Украине — недалеко от Южноукраинской АЭС три дня подряд летали российские дроны

Южноукраинская АЭС. Фото: УНИАН

Эксперты МАГАТЭ зафиксировали пролет нескольких беспилотников в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС. Это длилось три дня, во время двух из этих ночей команда вынуждена была прятаться в укрытие из-за звуков дронов и выстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 19 сентября.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Южноукраинской АЭС отметили, что в течение трех ночей на прошлой неделе беспилотники пролетали неподалеку от станции.

"В течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждении станции или каких-либо жертвах не сообщалось", — говорится в сообщении.

В заявлении говорится о том, что команде МАГАТЭ вынуждены были прятаться в укрытие во время двух из этих ночей из-за звуков дронов и выстрелов.

"Команды МАГАТЭ, которые работают на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС, посетили центры аварийного реагирования на этих станциях и были проинформированы об их текущей оперативной готовности и потребности", — отметили в заявлении.

Напомним, российский ударный беспилотник типа "Шахед" пролетел близко к Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Это второй случай за последнее время.

Ранее мы писали о том, что Украина и МАГАТЭ договорились, что эксперты агентства будут следить за ситуацией на главных украинских подстанциях, включая атомные электростанции.