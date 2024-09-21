Війна в Україні — неподалік Південноукраїнської АЕС три дні поспіль літали російські дрони

Південноукраїнська АЕС. Фото: УНІАН

Експерти МАГАТЕ зафіксували проліт кількох безпілотників за декілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС. Це тривало три дні, під час двох з цих ночей команда змушена була ховатися в укриття через звуки дронів і постріли.

Про це повідомила пресслужбу МАГАТЕ у четвер, 19 вересня.

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Південноукраїнській АЕС зазначили, що протягом трьох ночей минулого тижня безпілотники пролітали неподалік станції.

"Протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося",— йдеться в повідомленні.

У заяві йдеться про те, що команді МАГАТЕ змушені були ховатися в укриття під час двох з цих ночей через звуки дронів і постріли.

"Команди МАГАТЕ, які працюють на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС, відвідали центри аварійного реагування на цих станціях і були проінформовані про їхню поточну оперативну готовність та потреби", — зазначили у заяві.

Нагадаємо, російський ударний безпілотник типу "Шахед" пролетів близько до Хмельницької атомної електростанції (АЕС). Це другий випадок за останній час.

Раніше ми писали про те, що Україна та МАГАТЕ домовилися, що експерти агентства стежитимуть за ситуацією на головних українських підстанціях, включно з атомними електростанціями.