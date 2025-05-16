Экс-заместитель Буданова рассказал об особенностях созданной начальником ГУР команды

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП

Украинская военная разведка сегодня обладает уникальными возможностями, которых нет в арсенале ни одной другой спецслужбы мира. Главное управление разведки стало настоящим центром технологических инноваций.

Об этом заявил в интервью телеканалу "Киев" экс-заместитель руководителя ГУР, генерал-майор Илья Павленко.

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По словам генерала, Главное управление разведки стало настоящим центром технологических инноваций, имея на вооружении не только беспилотники, ракеты и средства противовоздушной обороны, но и собственную авиацию, морские дроны и спутниковые системы, позволяющие отслеживать врага даже в самых сложных условиях.

Павленко подчеркнул, что одним из факторов эффективности ГУР является команда, которую создал нынешний руководитель Кирилл Буданов.

"Начальник ГУР — молодой боевой офицер с опытом и четким видением будущего. К тому же, Кирилл Буданов создал эффективную команду, которая разделяет его ценности и работает в режиме 24/7. Это не просто подчиненные — это партнеры. С ними можно посоветоваться, обсудить риски, принять совместное и взвешенное решение", — отметил генерал.

Он также отметил, что работа разведки не останавливается даже в случае прекращения огня на фронте. Наоборот — в такие моменты возрастает ответственность спецслужб за национальную безопасность.

"Ответственность ложится на национальную безопасность, разведку. Они должны выявить любые угрозы и предупредить. Если помните, еще в 2021 году в ноябре Кирилл Буданов говорил, что будет вторжение. Была карта. Она соответствовала силам и средствам, которые были задействованы во вторжении. К сожалению, ни в Украине, ни европейцы, ни американцы серьезно не восприняли это", — напомнил Павленко.

В то же время, по словам военного, даже во время войны украинская разведка остается открытой к общественному контролю, правда, с четко очерченными рамками. Павленко отметил, что еще в 2020 году был принят закон, который подробно прописывает механизмы гражданского надзора над деятельностью спецслужб. Однако при этом важно сохранять баланс между прозрачностью и защитой источников информации.

Повленко добавил, что одной из форм такой открытости стал запуск портала War & Sanctions, который, среди прочего, помогает отслеживать использование подсанкционных компонентов в российской военной промышленности.

"Международные санкции не появляются сами по себе. Одна из задач военной разведки заключается именно в том, чтобы собрать информацию о том, какие подсанкционные компоненты использует агрессор для производства оружия. Тогда у наших партнеров появляется дополнительная возможность перекрыть каналы поставок", — пояснил генерал.

В целом Павленко отметил, что сегодня в ГУР создана среда, которая стимулирует развитие, внедрение новых технологий и лидерство, а для Украины такой подход является не просто выбором, а вопросом выживания.

Напомним, начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов благодаря креативному подходу обеспечил разведке результаты на поле боя. Также руководитель ГУР заявил, что в условиях войны некоторая информация должна оставаться закрытой для общества.