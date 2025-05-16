Екс-заступник Буданова розповів про особливості створеної начальником ГУР команди

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП

Українська військова розвідка сьогодні володіє унікальними можливостями, яких немає в арсеналі жодної іншої спецслужби світу. Головне управління розвідки стало справжнім центром технологічних інновацій.

Про це заявив в інтерв’ю телеканалу "Київ" ексзаступник керівника ГУР, генерал-майор Ілля Павленко.

Реклама

Читайте також:

Особливості ГУР

За словами генерала, Головне управління розвідки стало справжнім центром технологічних інновацій, маючи на озброєнні не лише безпілотники, ракети та засоби протиповітряної оборони, а й власну авіацію, морські дрони та супутникові системи, що дозволяють відстежувати ворога навіть у найскладніших умовах.

Павленко підкреслив, що одним із факторів ефективності ГУР є команда, яку створив нинішній керівник Кирило Буданов.

"Начальник ГУР – молодий бойовий офіцер із досвідом і чіткою візією майбутнього. До того ж, Кирило Буданов створив ефективну команду, яка поділяє його цінності та працює в режимі 24/7. Це не просто підлеглі — це партнери. З ними можна порадитися, обговорити ризики, ухвалити спільне й виважене рішення", – зазначив генерал.

Він також зауважив, що робота розвідки не зупиняється навіть у разі припинення вогню на фронті. Навпаки — у такі моменти зростає відповідальність спецслужб за національну безпеку.

"Відповідальність лягає на національну безпеку, розвідку. Вони повинні виявити будь-які загрози і попередити. Якщо пам’ятаєте, ще в 2021 році у листопаді Кирило Буданов казав, що буде вторгнення. Була карта. Вона відповідала силам і засобам, які були задіяні у вторгненні. На жаль, ні в Україні, ні європейці, ні американці серйозно не сприйняли це", — нагадав Павленко.

Водночас, за словами військового, навіть під час війни українська розвідка залишається відкритою до громадського контролю, щоправда, з чітко окресленими рамками. Павленко зазначив, що ще у 2020 році був ухвалений закон, який детально прописує механізми цивільного нагляду над діяльністю спецслужб. Однак при цьому важливо зберігати баланс між прозорістю і захистом джерел інформації.

Повленко додав, що однією з форм такої відкритості став запуск порталу War & Sanctions, який, серед іншого, допомагає відстежувати використання підсанкційних компонентів у російській військовій промисловості.

"Міжнародні санкції не з’являються самі по собі. Одна із задач воєнної розвідки полягає саме в тому, щоб зібрати інформацію про те, які підсанкційні компоненти використовує агресор для виробництва зброї. Тоді у наших партнерів з’являється додаткова можливість перекрити канали постачання", — пояснив генерал.

Загалом Павленко відзначив, що сьогодні у ГУР створене середовище, яке стимулює розвиток, впровадження нових технологій та лідерство, а для України такий підхід є не просто вибором, а питанням виживання.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов завдяки креативному підходу забезпечив розвідці результати на полі бою. Також керівник ГУР заявив, що в умовах війни деяка інформація має залишатися закритою для суспільства.