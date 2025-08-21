Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Одежда для подчиненных — экс-начальнику ГСЧС объявили подозрение

Одежда для подчиненных — экс-начальнику ГСЧС объявили подозрение

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 16:30
Экс-начальник Винницкого ГСЧС и его подчиненные разворовали 6,4 млн гривен на закупке спецодежды для спасателей
Спецкостюм спасателя. Фото: Офис генпрокурора

Бывший начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области и экс-руководитель отдела ресурсного обеспечения этого управления получили подозрения в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По версии следствия, они нажились на некачественных костюмах для спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Реклама
Читайте также:

Подозреваемые нанесли государству ущерб на сумму 6,4 млн грн

"В 2022 году экс-чиновники, из корыстных побуждений заключили договор с определенной заранее фирмой на закупку 790 комплектов специальной радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) для спасателей области, по завышенным ценам", — говорится в сообщении.

Установлено, что средняя рыночная цена одного комплекта ориентировочно составляла 4 417 грн, тогда как закупка осуществлялась по цене 8 100 грн за единицу.

Кроме того, поставленный товар не соответствовал техническим характеристикам, определенным стандартами ДСТУ, в частности по показателю прочности шва и наличию защитного стекла.

"Следовательно, подозреваемые ненадлежащим образом осуществляя свои служебные обязанности при закупке подозреваемые не обеспечили рациональное и эффективное использование бюджетных средств. В результате таких действий экс-чиновников государству нанесен ущерб на сумму 6,4 млн грн", — отмечают в прокуратуре.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис Генпрокурора разоблачил сеть отсрочек от мобилизации. Всего сообщено о подозрении 19 лицам. Задокументированы факты передачи неправомерной выгоды за установление группы инвалидности 43 лицам.

Также мы писали, что прокуроры сообщили о подозрении бывшему руководителю инженерной группы управления образования Шевченковской РГА. Причина: хищение более 1,8 млн грн бюджетных средств на ремонтах укрытий.

Офис генерального прокурора Винницкая область спасатели подозрение ГСНС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации