Экс-начальник Винницкого ГСЧС и его подчиненные разворовали 6,4 млн гривен на закупке спецодежды для спасателей

Бывший начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области и экс-руководитель отдела ресурсного обеспечения этого управления получили подозрения в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). По версии следствия, они нажились на некачественных костюмах для спасателей.

Подозреваемые нанесли государству ущерб на сумму 6,4 млн грн

"В 2022 году экс-чиновники, из корыстных побуждений заключили договор с определенной заранее фирмой на закупку 790 комплектов специальной радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) для спасателей области, по завышенным ценам", — говорится в сообщении.

Установлено, что средняя рыночная цена одного комплекта ориентировочно составляла 4 417 грн, тогда как закупка осуществлялась по цене 8 100 грн за единицу.

Кроме того, поставленный товар не соответствовал техническим характеристикам, определенным стандартами ДСТУ, в частности по показателю прочности шва и наличию защитного стекла.

"Следовательно, подозреваемые ненадлежащим образом осуществляя свои служебные обязанности при закупке подозреваемые не обеспечили рациональное и эффективное использование бюджетных средств. В результате таких действий экс-чиновников государству нанесен ущерб на сумму 6,4 млн грн", — отмечают в прокуратуре.

Подозреваемым грозит от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

