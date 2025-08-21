Ексначальник Вінницького ДСНС та його підлеглих розікрали 6,4 млн гривень на закупівлі спецодягу для рятувальників

Спецкостюм рятувальника. Фото: Офіс генпрокурора

Колишній начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області та екскерівник відділу ресурсного забезпечення цього управління отримали підозри в розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). За версією слідства, вони нажилися на неякісних костюмах для рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Реклама

Читайте також:

Підозрювані завдали державі збитків на суму 6,4 млн гривень

"У 2022 році експосадовці, з корисливих мотивів уклали договір з визначеною заздалегідь фірмою на закупівлю 790 комплектів спеціального радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) для рятувальників області, за завищеними цінами", — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що середня ринкова ціна одного комплекту орієнтовно складала 4417 грн, тоді як закупівля здійснювалась за ціною 8100 грн за одиницю.

Крім того, поставлений товар не відповідав технічним характеристикам, визначеним стандартами ДСТУ, зокрема за показником міцності шва та наявністю захисного скла.

"Відтак, підозрювані неналежно здійснюючи свої службові обов’язки під час закупівлі підозрювані не забезпечили раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. У результаті таких дій експосадовців державі завдано збитків на суму 6,4 млн гривень", — зазначають в прокуратурі.

Підозрюваним загрожує від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс Генпрокурора викрив мережу відстрочок від мобілізації. Загалом повідомлено про підозру 19 особам. Задокументовано факти передачі неправомірної вигоди за встановлення групи інвалідності 43 особам.

Також ми писали, що прокурори повідомили про підозру колишньому керівнику інженерної групи управління освіти Шевченківської РДА. Причина: розкрадання понад 1,8 млн гривень бюджетних коштів на ремонтах укриттів.