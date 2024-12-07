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Некачественная тушенка для ВСУ — как наказали поставщика

7 декабря 2024 23:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Тушонка для ВСУ — в Минобороны сказали, какое наказание получил поставщик некачественных продуктов
Сухпайки для ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Поставщика, предоставившего некачественную тушенку Вооруженным силам Украины (ВСУ), наказали. Против него были введены несколько санкций.

Об этом заявил гендиректор агентства "Государственный оператор тыла ВСУ" Арсен Жумадилов во время пресс-конференции, посвященной итогам первого года реформы тылового обеспечения, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Как наказали поставщика

Жумадилов сообщил, что поставщика некачественной тушенки для ВСУ оштрафовали, а договор с ним расторгли.

Кроме того, поставщику на год приостановили право участвовать в торгах.

"Со следующего года мы вместе с нашими коллегами из МО исключим возможность поставки тушенки по фальсифицированным документам. Отслеживание всех сертификатов, выдаваемых на консервированную продукцию, будет внедрено в систему DOT-Chain", — подытожил Жумадилов.

Ранее в Министерстве обороны Украины отреагировали на скандал с несъедобными консервами для армии. По информации Государственного оператора тыла, проверять качество консервных изделий, поставляемых Вооруженным силам Украины, должна Госпродпотребслужба.

Также Министерство обороны Украины ужесточило требования к качеству пищевых продуктов, поставляемых в Вооруженные силы Украины. Теперь установлены нормы содержания влаги в замороженном мясе и рыбе.

Минобороны питание ВСУ продукты военные консерва

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