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Неякісна тушкованка для ЗСУ — як покарали постачальника

7 грудня 2024 23:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Тушкованка для ЗСУ — у Міноборони сказали, яке покарання отримав постачальник неякісних продуктів
Сухпайки для ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Постачальника, який надав неякісну тушкованку Збройним силам України (ЗСУ), покарали. Щодо нього було запроваджено кілька санкцій.

Про це заявив гендиректор агенції "Державний оператор тилу ЗСУ" Арсен Жумаділов під час пресконференції, присвяченої підсумкам першого року реформи тилового забезпечення, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Жумаділов повідомив, що постачальника неякісної тушкованки для ЗСУ оштрафували, а договір із ним розірвали.

Крім того, постачальнику на рік призупинили право брати участь у торгах.

"З наступного року ми разом із нашими колегами з МО унеможливимо постачання тушкованки за фальсифікованими документами. Відстеження всіх сертифікатів, що видаються на консервовану продукцію, буде впроваджене в систему DOT-Chain", — підсумував Жумаділов.

Раніше у Міністерстві оборони України відреагували на скандал з неїстівними консервами для армії. За інформацією Державного оператора тилу, перевіряти якість консервних виробів, які постачаються Збройним силам України, має Держпродспоживслужба.

Також Міністерство оборони України посилило вимоги до якості харчових продуктів, які постачають до Збройних сил України. Тепер встановлено норми вмісту вологи у замороженому м'ясі та рибі.

Міноборони харчування ЗСУ продукти військові консерва

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