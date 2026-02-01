Запреты на допуск животных в магазины — зоозащитники возмущены

Девушка гуляет с собакой на улице. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Киеве и 14 городах Украины действуют устаревшие запреты на допуск животных в магазины, АЗС и заведения питания. Зоозащитники обратились к властям и просят изменить правила.

Об этом заявила руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Недопуск животных в магазины

Зоозащитники требуют, чтобы бизнес самостоятельно решал, кого пускать в свои здания, особенно во время сильных морозов. По словам Ольги Мацько, организация UAnimals обратилась в Минэкономики и местные советы с требованием дерегуляции. Ведь сейчас, когда животные тратят всю энергию на обогрев, доступ к теплым помещениям является критическим.

"Мы нашли некоторые пробелы, которые затрудняют этот процесс для бизнесов. Поэтому у нас сейчас стартовала очень большая адвокационная кампания по поводу допуска животных в заведения общественного питания, АЗС, магазины, супермаркеты, ритейлы", — отметила руководитель отдела стратегических инициатив UAnimals.

Она добавила, что профильная комиссия Киевсовета уже поддержала эту инициативу. Если депутаты проголосуют "за" на сессии, столичный бизнес сможет официально открыть двери для четвероногих без риска штрафов.

Напомним, ранее мы писали, как отогревают от холода животных в зоопарке в Киеве. Они страдают из-за низкой температуры во время блэкаутов.

Также мы сообщали, как аномальный мороз влияет на животных в Чернобыле. Погодные условия усложнили им передвижение и поиск пищи.