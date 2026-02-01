Заборони на допуск тварин до магазинів — зоозахисники обурені

Дівчина гуляє з собакою на вулиці. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

У Києві та 14 містах України діють застарілі заборони на допуск тварин до магазинів, АЗС та закладів харчування. Зоозахисники звернулися до влади та просять змінити правила.

Про це заявила керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько в ефірі Новини.LIVE.

Недопуск тварин до магазинів

Зоозахисники вимагають, аби бізнес самостійно вирішував, кого пускати до своїх будівель, особливо під час сильних морозів. За словами, Ольги Мацько, організація UAnimals звернулася до Мінекономіки та місцевих рад із вимогою дерегуляції. Адже зараз, коли тварини витрачають усю енергію на обігрів, доступ до теплих приміщень є критичним.

"Ми знайшли деякі прогалини, які ускладнюють цей процес для бізнесів. Тому у нас зараз стартувала дуже велика адвокаційна кампанія з приводу допуску тварин в заклади громадського харчування, АЗС, магазини, супермаркети, ритейли", — наголосила керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals.

Вона додала, що профільна комісія Київради вже підтримала цю ініціативу. Якщо депутати проголосують "за" на сесії, столичний бізнес зможе офіційно відкрити двері для чотирилапих без ризику штрафів.

