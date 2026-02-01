Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Недопуск тварин до магазинів — зоозахисники звернулись до влади

Недопуск тварин до магазинів — зоозахисники звернулись до влади

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:09
Заборони на допуск тварин до магазинів — зоозахисники обурені
Дівчина гуляє з собакою на вулиці. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

У Києві та 14 містах України діють застарілі заборони на допуск тварин до магазинів, АЗС та закладів харчування. Зоозахисники звернулися до влади та просять змінити правила.

Про це заявила керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько в ефірі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Недопуск тварин до магазинів

Зоозахисники вимагають, аби бізнес самостійно вирішував, кого пускати до своїх будівель, особливо під час сильних морозів. За словами, Ольги Мацько, організація UAnimals звернулася до Мінекономіки та місцевих рад із вимогою дерегуляції. Адже зараз, коли тварини витрачають усю енергію на обігрів, доступ до теплих приміщень є критичним.

"Ми знайшли деякі прогалини, які ускладнюють цей процес для бізнесів. Тому у нас зараз стартувала дуже велика адвокаційна кампанія з приводу допуску тварин в заклади громадського харчування, АЗС, магазини, супермаркети, ритейли", — наголосила керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals. 

Вона додала, що профільна комісія Київради вже підтримала цю ініціативу. Якщо депутати проголосують "за" на сесії, столичний бізнес зможе офіційно відкрити двері для чотирилапих без ризику штрафів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як відігрівають від холоду тварин у зоопарку в Києві. Вони страждають через низьку температуру під час блекаутів.

Також ми повідомляли, як аномальний мороз впливає на тварин у Чорнобилі. Погодні умови ускладнили їм пересування та пошук їжі. 

зоозахисники тварини АЗС магазини пункт обігріву
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації