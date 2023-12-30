Небензя призвал Украину и Запад готовиться к ужасным новостям в ближайшее время

Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Фото: росСМИ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Украину в размещении средств противовоздушной обороны в жилых кварталах. По его мнению, именно работа ПВО стала причиной жертв среди мирного населения во время массированных российских обстрелов 29 декабря.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передают российские СМИ.

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По его словам, Киев размещает ПВО в жилых кварталах в нарушении международного гуманитарного права.

"Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинского ПВО, сложно представить больший цинизм" , - написал он.

Он добавил, что если бы не работа украинского ПВО, жертв среди мирных жителей не было.

"Поэтому мы бы посоветовали опасаться заявлений Великобритании о поставках Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители" , - сказал Небензя.

Также он подчеркнул, что у Украины нет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого касания.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал точное количество погибших и раненых после утренних обстрелов. По его словам, в результате обстрела украинских городов 30 погибших и более 160 раненых.