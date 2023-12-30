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Небензя закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом

30 грудня 2023 05:48
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Небензя закликав Україну та Захід готуватися до жахливих новин найближчим часом
Постпред РФ при ООН Василь Небензя. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Постпред РФ при ООН Василь Небензя звинуватив Україну у розміщенні засобів протиповітряної оборони у житлових кварталах. На його думку, саме робота ППО стала причиною жертв серед мирного населення під час масованого російського обстрілу 29 грудня.

Про це він заявив на засіданн Ради Безпеки ООН, передають російські ЗМІ.

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За його словами, Київ розміщує ППО у житлових кварталах у порушенні міжнародного гуманітарного права.

"Представник Великобритані безапеляційно заявила, що жертв було б більше, якби не робота української ППО, важко уявити більший цинізм", — написав він.

Він додав, що якби не робота української ППО, жертв серед мирних жителів не було б.

"Тому ми порадили б остерігатися заяв Великої Британії про постачання Києву ще 100 ракет протиповітряної оборони, від використання яких гинуть мирні жителі",— сказав Небензя. 

Також він наголосив, що Україна не має ресурсу для того, щоб утримати ситуацію на лінії бойового дотику.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав точну кількість загиблих та поранених після ранкового обстрілу. За його словами, внаслідок обстрілу українських міст є 30 загиблих та понад 160 поранених.

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