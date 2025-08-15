Четверо депутатов не задекларировали имущество — получили подозрения

Обыски у депутатов. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Четырем депутатам из Харьковской, Львовской и Черкасской областей сообщили о подозрении. Они не задекларировали свое состояние и имущество на почти 29 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 15 августа.

Подозрения депутатам, которые не декларировали имущество

В ОГП рассказали, что недостоверную информацию в особо крупных размерах задекларировали:

депутат Черкасского городского совета,

депутат поселкового совета во Львовской области,

двое депутатов поселковых советов в Харьковской области.

Общая сумма незадекларированного состояния и имущества составляет почти 29 млн грн.

Так, в Черкассах депутат горсовета в ежегодной декларации за 2022 год не задекларировал более 9,7 млн грн сбережений. Также он занизил почти на 3,5 млн грн стоимость элитного автомобиля BMW, оформленного на жену. Чиновник указал сумму автомобиля только в 10 тыс. грн как транспортного средства, поврежденного якобы в результате ДТП, которое фактически не имело места.

В то же время во Львовской области при подаче ежегодной декларации за 2022 год депутат поселкового совета не указал в сведениях имущество на 4,5 млн грн: два земельных участка площадью 40 соток, квартиру и дом на 173 кв.м.

Один из депутатов поселкового совета в Харьковской области в декларации за 2024 год не указал более 30 земельных участков и долю в нежилом здании общей стоимостью более 7,5 млн грн.

Обыски у депутатов. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Между тем другой депутат в январе 2024 года не отразила в декларации за 2021 год жилой дом, земельные участки, объекты аренды, автомобили, грузовики и прицепы. Также она скрыла корпоративные права в фермерском хозяйстве, доходы от продажи недвижимости, предпринимательской деятельности и работы в хозяйственных обществах, а еще — наличные и безналичные средства. Общая стоимость незадекларированного составляет более 3,6 млн грн.

Обыски у депутатов. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Сейчас всем депутатам сообщили о подозрениях в декларировании недостоверной информации. Досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, бывший депутат ВРУ Ирина Кормышкина задекларировала ценный Mercedes-Maybach S580 за копейки. Вместо 12 млн грн она указала цену в 350 тыс. грн.

Также мы писали, что прокурор потерял работу из-за Супермамы. Его жена обнародовала информацию об аренде дома в Буче, однако выяснилось, что чиновник не задекларировал эти расходы.