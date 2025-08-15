Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Не задекларували майно — четверо депутатів отримали підозри

Не задекларували майно — четверо депутатів отримали підозри

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:12
Четверо депутатів не задекларували майно — отримали підозри
Обшуки у депутатів. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Чотирьом депутатам із Харківської, Львівської та Черкаської областей повідомили про підозру. Вони не задекларували свої статки та майно на майже 29 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 15 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Підозри депутатам, які не декларували майно

В ОГП розповіли, що неправдиву інформацію в особливо великих розмірах задекларували:

  • депутат Черкаської міської ради,
  • депутат селищної ради у Львівської області,
  • двоє депутатів селищних рад у Харківській області.

Загальна сума незадекларованих статків та майна становить майже 29 млн грн.

Так, у Черкасах депутат міськради в щорічній декларації за 2022 рік не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень. Також він занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного автомобіля BMW, оформленого на дружину. Посадовець зазначив суму автівки лише у 10 тис. грн як транспортного засобу, пошкоджено нібито внаслідок ДТП, що фактично не мала місця.

Водночас у Львівській області під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат селищної ради не зазначив у відомості майно на 4,5 млн грн: дві земельні ділянки площею 40 соток, квартиру та будинок на 173 кв.м.

Один із депутатів селищної ради у Харківській області у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн.

null
Обшуки у депутатів. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Тим часом інша депутатка у січні 2024 року не відобразила в декларації за 2021 рік житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також вона приховала корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності і роботи у господарських товариствах, а ще готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн грн.

null
Обшуки у депутатів. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наразі усім депутатам повідомили про підозри у декларуванні неправдивої інформації. Досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, колишня депутатка ВРУ Ірина Кормишкіна задекларувала коштовний Mercedes-Maybach S580 за копійки. Замість 12 млн грн вона вказала ціну у 350 тис. грн.

Також ми писали, що прокурор втратив роботу через Супермаму. Його дружина оприлюднила інформацію про оренду будинку в Бучі, однак з’ясувалося, що посадовець не задекларував ці витрати.

декларація корупція гроші Офіс генерального прокурора місцеві депутати майно
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації