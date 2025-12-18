Видео
Не только сироты — Рада приняла закон о наставничестве

Не только сироты — Рада приняла закон о наставничестве

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 12:07
Кто может получить наставничество в Украине
Голосование в парламенте. Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13200 о наставничестве. "За" проголосовали 259 нардепов.

Об этом стало известно во время пленарного заседания парламента в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Кто может получить наставничество

Документ касается помощи детям, которые нуждаются в поддержке взрослых.

До сих пор наставничество было разрешено только для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Этот закон расширяет круг детей, которые могут иметь наставника — добавляется молодежь, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о детях погибших военнослужащих, депортированных, перемещенных лиц, пострадавших от войны, беременных подростков, молодых матерей до 23 лет, а также лиц в возрасте от 18 до 23 лет, которые вышли из учреждений институционального ухода.

Также вводится социальная услуга — организация наставничества, которая включает поиск и подготовку кандидатов в наставники, взаимоподбор, сопровождение и супервизию. Ее будут предоставлять не только центры социальных служб, но и другие юридические лица, в частности общественные или благотворительные организации, по установленным требованиям.

Документ предусматривает, что наставники будут получать консультации, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания, что обеспечит постоянство, качество и безопасность наставничества.

Наставничество будет происходить только с согласия ребенка и его родителей или законных представителей. Во время наставничества ребенка не устраивают в семью, а поддерживают его, приходя к нему.

А наставниками могут быть люди, достигшие 21 года. Кроме возраста, кандидат должен пройти соответствующую подготовку и проверку, иметь надлежащие моральные качества и желание помогать детям.

Напомним, дети-сироты и дети под опекой смогут получить дополнительную финансовую помощь.

Также мы писали о важном требовании, чтобы оформить отсрочку от мобилизации для опеки за родственником.

Верховная Рада дети опека ВПЛ дети-сироты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
