Україна
Не лише сироти — Рада ухвалила закон про наставництво

Не лише сироти — Рада ухвалила закон про наставництво

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:07
Хто може отримати наставництво в Україні
Голосування в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13200 про наставництво. "За" проголосували 259 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Хто може отримати наставництво

Документ стосується допомоги дітям, які потребують підтримки дорослих.

Дотепер наставництво було дозволено лише для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей закон розширює коло дітей, які можуть мати наставника — додається молодь, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Йдеться про дітей загиблих військовослужбовців, депортованих, переміщених осіб, постраждалих від війни, вагітних підлітків, молодих матерів до 23 років, а також осіб віком від 18 до 23 років, які вийшли із закладів інституційного догляду.

Також запроваджується соціальна послуга — організація наставництва, яка включає пошук і підготовку кандидатів у наставники, взаємодобір, супровід і супервізію. Її надаватимуть не лише центри соціальних служб, а й інші юридичні особи, зокрема громадські чи благодійні організації, за встановленими вимогами.

Документ передбачає, що наставники отримуватимуть консультації, навчання, допомогу в складних ситуаціях і профілактику емоційного вигорання, що забезпечить сталість, якість і безпечність наставництва.

Наставництво відбуватиметься лише за згодою дитини та її батьків або законних представників. Під час наставництва дитину не влаштовують в родину, а підтримують її, приходячи до неї.

А наставниками можуть бути люди, які досягли 21 року. Окрім віку, кандидат повинен пройти відповідну підготовку та перевірку, мати належні моральні якості та бажання допомагати дітям. 

Нагадаємо, діти-сироти та діти під опікою зможуть отримати додаткову фінансову допомогу.

Також ми писали про важливу вимогу, щоб оформити відстрочку від мобілізації для опіки за родичем.

Верховна Рада діти опіка ВПО діти-сироти
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
