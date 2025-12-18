Хто може отримати наставництво в Україні

Голосування в парламенті. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13200 про наставництво. "За" проголосували 259 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 18 грудня.

Хто може отримати наставництво

Документ стосується допомоги дітям, які потребують підтримки дорослих.

Дотепер наставництво було дозволено лише для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей закон розширює коло дітей, які можуть мати наставника — додається молодь, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Йдеться про дітей загиблих військовослужбовців, депортованих, переміщених осіб, постраждалих від війни, вагітних підлітків, молодих матерів до 23 років, а також осіб віком від 18 до 23 років, які вийшли із закладів інституційного догляду.

Також запроваджується соціальна послуга — організація наставництва, яка включає пошук і підготовку кандидатів у наставники, взаємодобір, супровід і супервізію. Її надаватимуть не лише центри соціальних служб, а й інші юридичні особи, зокрема громадські чи благодійні організації, за встановленими вимогами.

Документ передбачає, що наставники отримуватимуть консультації, навчання, допомогу в складних ситуаціях і профілактику емоційного вигорання, що забезпечить сталість, якість і безпечність наставництва.

Наставництво відбуватиметься лише за згодою дитини та її батьків або законних представників. Під час наставництва дитину не влаштовують в родину, а підтримують її, приходячи до неї.

А наставниками можуть бути люди, які досягли 21 року. Окрім віку, кандидат повинен пройти відповідну підготовку та перевірку, мати належні моральні якості та бажання допомагати дітям.

