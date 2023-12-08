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Не только РФ — Блинкен рассказал, кто заинтересован в срыве помощи Украине от США

8 декабря 2023 08:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Не только РФ — Блинкен рассказал, кто заинтересован в срыве помощи Украине от США
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в срыве помощи Украине от США заинтересована не только Россия, но Китай и Иран. По его словам, перед Америкой стоит "четкий выбор" и администрация прилагает все больше усилий, чтобы поддерживать нашу страну.

Об этом Энтони Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Британии Дэвидом Кэмероном, передает Укринформ.

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Кто заинтересован в срыве помощи Украине

Блинкен подчеркнул, что Россия, Иран и Китай заинтересованы в срыве американской помощи для Украины, ведь это значительно изменит "ход игры" на поле боя. Однако сейчас перед США стоит "четкий выбор", и решение очевидно.

"Перед нами стоит очень четкий выбор: гарантируем ли мы, что агрессия Путина против Украины продолжит быть его провалом, или Путин докажет то, во что верит, что сможет пережить нас, разделить нас, сможет не только продолжать угрожать Украине, но и перенести свою агрессию на другие страны, в том числе потенциально на страны НАТО?" — заявил госсекретарь США.

По его словам, администрация США сейчас прилагает все большие усилий, чтобы продолжать поддержку Украине и обеспечить ее возможность выстоять.

"Вот почему дополнительное финансирование, которое сейчас рассматривается Конгрессом, столь необходимо, и так срочно", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, в Пентагоне рассказали, что для военной помощи Украине в США осталось около шести миллиардов долларов. Поэтому оборонное ведомство страны обратилось к конгрессменам с призывом принятия помощи Украине.

Также мы писали, что 6 декабря в Сенате США состоялся брифинг, где должны были обсудить дальнейшую судьбу военной помощи для Украины. Однако брифинг превратился в шум и хаос, а республиканцы и демократы не смогли найти общее мнение о поддержке нашего государства.

В то же время президент США Джо Байден прокомментировал провальное голосование Сената касаемо поддержки Украины. По его словам, такой результат голосования свидетельствует о "политическом шантаже" со стороны республиканцев.

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