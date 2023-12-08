Не тільки РФ — Блінкен розповів, хто зацікавлений у зриві допомоги Україні від США

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у зриві допомоги Україні від США зацікавлена не лише Росія, а й Китай та Іран. За його словами, перед Америкою стоїть "чіткий вибір" і адміністрація докладає все більших зусиль, аби підтримувати нашу країну.

Про це Ентоні Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Британії Девідом Кемероном, передає Укрінформ.

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Блінкен наголосив, що Росія, Іран та Китай зацікавлені у зриві американської допомоги для України, адже це значно змінить "хід гри" на полі бою. Однак зараз перед США стоїть "чіткий вибір" і рішення очевидне.

"Перед нами стоїть дуже чіткий вибір: чи гарантуємо ми, що агресія Путіна проти України продовжить бути його провалом, або ж Путін доведе те, у що вірить, що зможе пережити нас, розділити нас, зможе не тільки продовжувати погрожувати Україні, але й перенести свою агресію на інші країни, в тому числі потенційно на країни НАТО?" — заявив держсекретар США.

За його словами, адміністрація США зараз докладає все більших зусиль, аби продовжувати підтримку Україні та забезпечити її можливість вистояти.

"Ось чому додаткове фінансування, яке зараз розглядається Конгресом, є таким необхідним і таким терміновим", — підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, що для військової допомоги Україні у США залишилося близько шести млрд доларів. Через це оборонне відомство країни звернулося до конгресменів із закликом ухвалення допомоги Україні.

Також ми писали, що 6 грудня у Сенаті США відбувся брифінг де мали обговорити подальшу долю військової допомоги для України. Проте брифінг перетворився на галас та хаос, а республіканці та демократи не змогли знайти спільної думки щодо підтримки нашої держави.

Водночас президент США Джо Байден прокоментував провальне голосування Сенату щодо підтримки України. За його словами, такий результат голосування свідчить про "політичний шантаж" з боку республіканців.