На Киевщине мужчина проигнорировал направление на ВВК: решение суда

Мужчина проходит медицинскую комиссию. Иллюстративное фото: prk.city

В Киевской области военнообязанный получил направление на ВЛК и имел месяц на то, чтобы пройти медицинское обследование. Однако в установленный срок он этого не сделал и о причинах не сообщил. Дело передали в суд, где мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание за уклонение от воинского учета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Обуховского районного суда Киевской области.

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Не прошел ВЛК после предупреждения

Как установило следствие, 17 июня 2026 года военнообязанному выдали направление на военно-врачебную комиссию. Пройти её он должен был до 17 июля, чтобы определить годность к военной службе. Содержание направления мужчине зачитали вслух, а процедуру зафиксировали на бодикамеру.

Кроме того, его письменно предупредили об уголовной ответственности за уклонение от выполнения требований воинского учета. Мужчина ознакомился с предупреждением и поставил свою подпись. Однако к установленному сроку ВЛК он не прошел. В ТЦК мужчина также не обратился и не сообщил об обстоятельствах, которые могли помешать пройти медосмотр. Документов, подтверждающих уважительную причину, он не предоставил.

Какое наказание назначил суд

Дело рассмотрели в упрощенном порядке без присутствия сторон в судебном заседании. Мужчина полностью признал вину, не оспаривал установленные обстоятельства и согласился на такой порядок рассмотрения.

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Суд признал его виновным по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса Украины — уклонение военнообязанного от воинского учета после официального предупреждения. При определении наказания учли, что ранее мужчина не был судим и искренне раскаялся. Отягчающих обстоятельств суд не установил. В результате ему назначили штраф в размере 5 100 гривен. Приговор вынесли 17 августа 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумской области суд вынес приговор мужчине, который после прохождения ВЛК получил боевую повестку, но не явился в сборный пункт. В суде он объяснил, что побоялся служить. Впоследствии мужчина все же пошел в армию и сейчас служит водителем в Нацгвардии. Кроме того, в Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который не явился по боевой повестке, хотя был признан годным к военной службе. Позже его все же мобилизовали, он служил в ВСУ, а затем законно уволился как отец троих несовершеннолетних детей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове судили мужчину, который во время проверки документов сотрудниками ТЦК начал убегать от них, бросил в них страйкбольную гранату, стрелял из пистолета и даже ударил одного военного ножом в живот. За содеянное суд назначил определённое наказание.