На Київщині чоловік проігнорував направлення на ВЛК: рішення суду

Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: prk.city

На Київщині військовозобов'язаний отримав направлення на ВЛК та мав місяць, щоб пройти медичний огляд. Однак у визначений строк він цього не зробив і про причини не повідомив. Справу передали до суду, де чоловік визнав провину. Йому призначили покарання за ухилення від військового обліку.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на вирок Обухівського районного суду Київської області.

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Не пройшов ВЛК після попередження

Як встановило слідство, 17 червня 2026 року військовозобов'язаному видали направлення на військово-лікарську комісію. Пройти її він мав до 17 липня, щоб визначити придатність до військової служби. Зміст направлення чоловікові озвучили вголос, а процедуру зафіксували на бодікамеру.

Крім того, його письмово попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від виконання вимог військового обліку. Чоловік ознайомився з попередженням та поставив свій підпис. Однак до встановленого строку ВЛК він не пройшов. До ТЦК чоловік також не звернувся та не повідомив про обставини, які могли завадити пройти медогляд. Документів, які підтверджували б поважну причину, він не надав.

Яке покарання призначив суд

Справу розглянули у спрощеному порядку без присутності сторін у судовому засіданні. Чоловік повністю визнав провину, не заперечував встановлених обставин та погодився на такий порядок розгляду.

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Суд визнав його винним за частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України — ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після офіційного попередження. Під час визначення покарання врахували, що раніше чоловік не був судимий та щиро розкаявся. Обтяжувальних обставин суд не встановив. У результаті йому призначили штраф у розмірі 5 100 гривень. Вирок ухвалили 17 серпня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Сумщині суд виніс вирок чоловікові, який після проходження ВЛК отримав бойову повістку, але не прийшов до збірного пункту. У суді він пояснив, що побоявся служити. Згодом чоловік усе ж пішов до війська і зараз служить водієм у Нацгвардії. Крім того, на Вінниччині суд виніс вирок чоловіку, який не з'явився за бойовою повісткою, хоча був визнаний придатним до військової служби. Пізніше його все ж мобілізували, він служив у ЗСУ, а пізніше законно звільнився як батько трьох неповнолітніх дітей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові судили чоловіка, який під час перевірки документів працівниками ТЦК почав від них бігти, кинув у них страйкбольну гранату, стріляв з пістолета, і навіть вдарив одного військового ножем у живіт. За скоєне суд призначив певне покарання.