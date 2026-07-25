Не представляю, как украинцы это выдерживают: Лумер проснулась от тревоги и сделала заявление

Лора Лумер. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Американский блогер Лора Лумер рассказала, что этой ночью она проснулась от воздушной тревоги в Украине. По ее словам, она очень испугалась громкого звука. Лумер отметила, что не представляет, как люди в Украине это переносят.

Об этом Лора Лумер сообщила в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Лумер проснулась от воздушной тревоги

Блогер отметила, что когда проснулась от звука сирен, ее охватила паника.

"Сердце билось так быстро, что мне пришлось перевести дух, потому что я очень испугалась громкого звука, который меня разбудил. Не представляю, как люди в Украине выдерживают то, что их каждую ночь, уже почти 5 лет подряд, будят сирены воздушной тревоги. Это как будто тебя будят через мегафон", — рассказала Лумер.

По ее словам, это не может быть полезно для нервной системы. Кроме того, она отметила, что это повседневная реальность для всех, кто живёт в Украине и Израиле.

Российские удары по Украине

Лумер также рассказала, что несколько дней назад посетила массовое захоронение возле церкви Святого Андрея в Буче, где в 2022 году российские оккупанты убили сотни женщин и детей. Враг не позволил родственникам похоронить своих близких, а тела сбросил в ров.

По словам блогера, 24 июля Россия вновь запустила баллистические ракеты в районе Бучи, нацелившись на гражданское население. В результате атаки погибли десять человек, а 76 получили ранения, среди которых двое детей.

"Среди них были два поляка и один иностранный дипломат. Это терроризм. Конгресс США должен как можно скорее принять закон о санкциях против России!" — добавила Лумер.

Пост Лумер. Фото: скриншот

Пост Лумер. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Лора Лумер, которую связывают с окружением Дональда Трампа, прибыла в Украину. Она призналась, что ее предыдущие заявления о стране были ошибочными и сформированы под влиянием российской пропаганды.

Кроме того, Лумер после посещения Киево-Печерской лавры резко раскритиковала российские удары по украинским святыням. Она посетила Успенский собор, который был поврежден в результате российской атаки в ночь на 15 июня.